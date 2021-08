Chi soffre di stitichezza sarebbe disposto a provare di tutto pur di non vivere quella sensazione di costipazione.

Non riuscire, come si dice nel gergo comune, ad andare in bagno, è un problema molto diffuso.

A volte le persone ne soffrono in maniera cronica, altre fortunatamente in maniera sporadica.

Quest’ultimo potrebbe essere il caso di chi, per un dato periodo, mangia in maniera diversa dal solito.

Quante volte infatti ci capita di soffrire di stitichezza proprio in vacanza.

Ebbene, proprio perché andiamo a modificare le nostre abitudini, anche alimentari.

Pochi lo sanno ma è questo l’eccezionale rimedio naturale per combattere la stitichezza

Tantissimi sono i rimedi da utilizzare per combattere questo disturbo. Da quelli farmacologici quando il problema diventa serio, a quelli naturali e ovviamente più blandi.

Sicuramente il primo passo da fare per combattere la stitichezza è quello di seguire una dieta equilibrata e fare attività fisica. Anche perché non serve necessariamente strafare. Sembrerà poco credibile eppure anche una semplice nuotata, camminata, passeggiata in bici, ci sono di aiuto.

Altra cosa importante è non ignorare mai lo stimolo ad andare in bagno. Quante volte ci troviamo fuori casa o comunque in situazioni che non ci permettono di andare in bagno. Ebbene in questi casi, ignorando il segnale che il corpo ci manda, non facciamo altro che fare indurire le feci e quindi complicare la situazione.

Quando è possibile quindi ascoltiamo sempre i segnali che il nostro corpo ci invia. E se nonostante tutto, l’intestino si impigrisce, il consiglio è sempre quello di optare prima per rimedi naturali.

Ecco il rimedio che ci farà andare subito in bagno

I consigli della nonna tornano sempre utili. E quello che stiamo per darvi è davvero sorprendente. Pochi, infatti, lo sanno ma è questo l’eccezionale rimedio naturale per combattere la stitichezza.

Stiamo parlando dell’acqua di cottura della pasta.

Quando infatti cuciniamo la pasta, invece di buttare l’acqua di cottura, beviamone un bicchiere appena sarà diventata tiepida. Meno la facciamo raffreddare più il risultato è assicurato! Il tutto in modo naturale e a costo zero.