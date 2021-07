Sono oltre 3.800 gli esemplari di formaggio nel mondo, provenienti da oltre 30 nazioni differenti. Tra i migliori 10 formaggi sono presenti anche i nostrani. Per l’Italia il podio è vinto da un pecorino d’eccellenza dal sapore intenso e ineguagliabile. Nella stessa classifica ci sono anche un gorgonzola e un caciocavallo.

Pochi lo sanno ma è questo il miglior formaggio al mondo da provare assolutamente

Il podio mondiale dei World Cheese Awards, festival nato per decretare il miglior formaggio al mondo per qualità, gusto e ricerca, è vinto dai norvegesi con il loro Fanaost Aged-Gouda. Un formaggio a pasta dura, dalla struttura granulosa e dal sapore deciso.

Vittoria aggiudicata considerando la qualità del latte utilizzato. Infatti, il latte che costituisce questo formaggio proviene solo da 12 mucche pregiate e selezionatissime. Esso viene infatti definito da una giuria di eccellenza come il formaggio dal sapore indescrivibile e come il miglior formaggio che si possa mangiare sulla Terra.

Ebbene, in pochi lo sanno ma è questo il miglior formaggio al mondo da provare assolutamente.

I formaggi pregiati italiani

Ovviamente l’Italia resta tra le nazioni più conosciute per la qualità e la varietà dei suoi formaggi. In particolare il formaggio italiano più consumato e conosciuto all’estero è sicuramente la mozzarella. Un formaggio a pasta molle che può essere consumato fresco o riutilizzato filante in qualche pietanza. Infatti In pochi sanno questi 3 geniali trucchetti per capire se la mozzarella è fresca o è andata a male.

Ma tra i formaggi tipici italiani c’è sicuramente il gorgonzola DOP, un erborinato che, a seconda della stagionatura, può essere morbido o semi duro. Esso ha un sapore pungente e leggermente piccante, dovuto alle muffe buone al suo interno e che lo rendono un formaggio dalla stagionatura unica. Infatti, in molti lo scartano ma sarebbe questo il gustosissimo formaggio da consumare se si è intolleranti al latte e al glutine.

Il più famoso

Il più famoso, antico e venduto oltre che copiato formaggio italiano è il parmigiano reggiano DOP. È un formaggio cotto, duro e non pressato che è soggetto ad una lenta stagionatura. Essa dura da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi. Le sue caratteristiche principali sono l’alta digeribilità, elevato contenuto di calcio, assenza di conservanti o additivi, presenza di numerose sostanze minerali. La sua complessità di gusti e aromi dipende non solo da come vengono alimentate le mucche e lavorato il latte, ma anche dalla cura dei maestri caseari e dal tempo.