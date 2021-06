L’ananas è uno dei frutti più amati, uno dei più popolari al mondo.

Le ragioni che portano molte persone a scegliere questo alimento, non sono legate solo al suo sapore dolce e intenso. Infatti è un frutto ricco di vitamina A e C e possiede importanti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Il gambo dell’ananas è ricco di fibre fondamentali per facilitare la digestione e contiene la bromelina, enzima utile per combattere le tendiniti e distorsioni. Pochi lo sanno ma è questo il frutto esotico perfetto per combattere la cellulite.

Infatti, nella medicina popolare, veniva utilizzato per combattere i disturbi della digestione, del microcircolo e per contrastare la cellulite.

Ovviamente, si tratta di rimedi non supportati da evidenza scientifica.

Per questo motivo si consiglia di consumare l’ananas principalmente per la sua bontà.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era spiegato al Lettore come scegliere le ciliegie migliori (consultare qui).

Oggi, invece, si andrà a spiegare come scegliere l’ananas perfetto. Innanzitutto, gli esperti ritengono che i frutti provenienti dalla Costa Rica hanno un sapore più dolce rispetto a quelli provenienti dall’Africa.

Scegliere un buon ananas al supermercato è importante dal momento che si tratta di un frutto che smette di maturare poco dopo essere stato raccolto.

Per prima cosa bisognerà osservare il ciuffo dell’ananas prescelto. Infatti, dovrà essere di colore verde brillante e non dovrà avere alcuna macchia scura o secca. Sul fondo, invece, l’attaccatura non dovrà essere eccessivamente secca né mostrare tracce di muffa.

Se possibile si potrebbe anche sottoporre a lieve pressione il frutto. Se la buccia appare cedevole ma senza rigonfiamenti allora è il momento giusto per l’acquisto. Si può procedere con l’acquisto anche quando il suono rilasciato dal frutto picchettando con le nocche è sordo. La polpa sarà succosa e dolce.

Un altro fattore fondamentale da tenere in considerazione è legato al profumo del frutto.

Infatti, bisognerà scartare tutti i frutti che non odorano di nulla o che rilasciano note alcoliche o acide. In questo caso la fermentazione sarà già iniziata e il frutto non sarà dei migliori.

Un frutto perfetto poi dovrà essere pesante e non eccessivamente piccolo.

Una volta tornati a casa si dovrà aprire l’ananas e, nel caso in cui sembrasse ancora acerbo, sarà sufficiente coprirlo con una pellicola trasparente. La conservazione dovrà avvenire a temperatura ambiente.