Molti Lettori sono giustamente preoccupati di come risparmiare il più possibile con le utenze di luce e gas.

Soprattutto nel periodo invernale, diventa davvero difficile “chiudere i rubinetti” ed evitare di spendere troppo. Tra gli adolescenti che fanno anche più di una doccia calda al giorno, i riscaldamenti accesi a tutta birra e tante altre piccole necessità, soprattutto il gas diventa una spesa davvero importante.

Nell’articolo di oggi vogliamo allora fornire alcuni utili consigli, perché pochi lo sanno ma è possibile risparmiare il gas anche durante la cottura dei cibi.

Ci sono solo alcuni piccoli accorgimenti da considerare. Perciò, basta continuare a leggere, prendere appunti su come fare e iniziare a riorganizzare la propria cucina di conseguenza!

Pochi lo sanno ma è possibile risparmiare il gas anche durante la cottura dei cibi

Un primo modo per risparmiare potrebbe essere quello di iniziare a cuocere le pietanze con la pentola a vapore. Grazie a questo strumento, infatti, con un solo fornello si possono cucinare anche più cibi.

Un ottimo esempio riguarda la cottura di verdure, riso e carne. Nei cestelli possono tranquillamente essere cotti i primi, mentre nella parte interna si possono cuocere i secondi. Anche i legumi possono essere tranquillamente cotti in questa maniera, mentre nell’altra parte della pentola si lascia cuocere altro. La cottura a vapore è anche un ottimo metodo per realizzare piatti più leggeri ma ugualmente gustosi.

I legumi, citati poco fa, hanno la necessità di essere cotti anche per diverse ore. Questo può diventare parecchio spiacevole, soprattutto per il portafogli. Come fare allora a rendere più leggera la bolletta? Basta aumentare il tempo di ammollo di un paio d’ore. Saranno più facili da cuocere.

Tanti utili trucchi

Altro metodo per risparmiare, stavolta sull’elettricità, è sfruttare il calore residuo del forno elettrico. Quando mancano pochi minuti alla fine della cottura, si può già spegnere. Prima che le pareti interne si raffreddino, passerà del tempo, e il cibo continuerà a cuocersi.

Un altro trucco: la pentola che si usa per far bollire l’acqua può essere messa vicino a una fonte di calore prima. Ad esempio, un termosifone, una stufa o un caminetto. L’acqua troverà la pentola già calda e bollirà prima, facendo consumare meno gas.

Sempre per velocizzare l’ebollizione dell’acqua, non bisogna dimenticare di usare il coperchio, che velocizza i tempi di cottura. Questo vale anche in generale per le altre pietanze.

Infine, gli avanzi vanno sempre tolti dal frigo una mezz’ora prima di riscaldarli: sarà più veloce il procedimento e, quindi, si consumerà di meno.