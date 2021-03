Spesso acquistiamo i cibi surgelati direttamente al supermercato. Quando però abbiamo voglia di prodotti freschi a volte esageriamo e ci ritroviamo degli avanzi che rischiano di andare a male. Per fortuna possiamo congelare moltissimi tipi di cibi e risparmiare così anche sulla spesa dei prodotti congelati.

Tra questi spicca un cibo molto amato estremamente versatile. Pochi lo sanno, ma è possibile congelare questo cibo in casa con poche semplicissime mosse e in diversi modi.

Legumi freschi

Ormai in commercio troviamo i legumi congelati, in lattina e in scatola. Molti sanno però che il gusto dei legumi freschi è ineguagliabile. Per fortuna al mercato possiamo ancora acquistare legumi in baccello.

Questo discorso riguarda anche i piselli. Questi legumi verdi sono tra i più amati anche dai bambini e possono essere utilizzati in moltissimi modi. Se vogliamo acquistare e surgelare i piselli freschi oggi è possibile. Ecco come.

Congelare i piselli freschi

Pochi lo sanno, ma è possibile congelare questo cibo in casa con poche semplicissime mosse per piselli sempre disponibili in freezer!

Per prima cosa possiamo congelare direttamente i baccelli. Questi, se teneri, possono infatti essere mangiati interi. Come primo passo dobbiamo lavare bene i baccelli e rimuovere le punte ed eventuali fili.

Dopodiché è necessario sbollentarli per qualche minuto in acqua bollente. A questo punto dobbiamo sciacquarli in acqua fredda e tamponarli con della carta da cucina.

Ora non resta che congelarli in un contenitore! Se, invece, preferiamo i piselli sgusciati il procedimento è simile.

Come prima cosa dobbiamo estrarre i piselli dai baccelli. Dopodiché è necessario sciacquarli a fondo.

A questo punto bisogna sbollentarli per circa tre minuti. Per fermare la cottura è necessario metterli sotto l’acqua fredda o versarli in una ciotola piena di acqua fredda.

Ora non resta che scolarli bene e congelarli. Infatti non bisogna lasciarli troppo a temperatura ambiente. E ciò perché c’è il rischio che diventino troppo molli.

Possiamo congelarli in sacchetti o contenitori adatti lasciando un po’ di spazio tra i piselli e il coperchio. E voilà, i piselli sono pronti per essere sgelati e usati nei nostri piatti!