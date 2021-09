Amiamo i nostri amici a quattro zampe, ma molti di noi non possono tenerli. Generalmente, pensiamo che a causare le allergie siano solo cani e gatti, ma altri animali non sono da meno. Attenzione, dunque, se pensiamo di prendere con noi uno di questi animali.

Cosa provoca l’allergia

Le allergie si verificano quando il nostro sistema immunitario entra in contatto con delle sostanze innocue e, sbagliando, le percepisce come pericolose, reagendo eccessivamente. Nel caso degli animali, queste sostanze sono costituite da componenti proteiche che possiamo inalare o toccare. Il primo sintomo dell’allergia è la rinite allergica, ma una continua esposizione può sfociare in veri e propri attacchi d’asma.

Pochi lo sanno ma anche questi animali possono scatenare reazioni allergiche

Per prevenire una reazione allergica agli animali dobbiamo evitare di entrare in contatto con loro e fare attenzione a chi ne ha in casa: peli e altri residui potrebbero rimanere attaccati ai vestiti. Tuttavia, ci sono molti animali che potrebbero scatenare una reazione allergica, non solo cani e gatti. Dal momento che queste creaturine sono sempre più diffuse nelle nostre case, conviene tenere a mente quali potrebbero farci stare male.

Roditori domestici

Porcellini d’India, topini e conigli possono diventare compagni eccezionali per la vita di appartamento. Richiedono meno impegno di un cane e, con il loro pelo morbido e i loro grandi occhi, si prestano alle attenzioni dei padroni più affettuosi. Peli, saliva e urina, però, sono ricchi di allergeni. Attenzione, dunque, non solo alla pelliccia, che si può facilmente appiccicare agli abiti, ma alla lettiera: quando la puliamo, rischiamo di diffondere nell’aria le componenti proteiche dannose.

Amici pennuti

Purtroppo, nemmeno i fan di canarini, anatre, oche e pappagalli possono stare tranquilli. Sebbene rara, l’allergia agli uccelli esiste. È scatenata da acari, polline ed escrementi che si depositano sulle piume sotto forma di polvere.

A caval donato non si guarda in bocca, ma attenzione al pelo

Altrettanto reale è l’allergia ai cavalli. Rischiano soprattutto fantini, veterinari, cavallerizzi e allevatori, ma non solo. Gli allergeni sono presenti nelle secrezioni, in particolare nel sangue, e si annidano nel pelo.

Animali esotici

Dunque, pochi lo sanno ma anche questi animali possono scatenare reazioni allergiche. La domanda è: ci sono animali anallergici? Al momento non abbiamo una risposta certa. Sappiamo solo che gli animali senza pelo sono più sicuri: rarissime le allergie a pesci e rettili. Ma, sembra, non impossibili. Con la maggiore diffusione di iguane, anfibi e altri originali compagni di appartamento, i casi di allergia agli animali esotici starebbero aumentando. Complici anche gli spazi ristretti in cui viviamo, che non permettono un’adeguata circolazione dell’aria.