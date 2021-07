Tenere pulita la propria casa non è solo una questione estetica, ma soprattutto di salute.

La polvere e gli acari, infatti, possono provocare allergie e problemi respiratori, senza contare gli effetti pericolosi di batteri e microbi.

Siamo diventati tutti particolarmente attenti a questo tema soprattutto da quando è scoppiata la pandemia. In quella situazione sono aumentate esponenzialmente le vendite al supermercato di prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale.

Con l’aumento della richiesta, sono aumentati anche i disinfettanti disponibili in commercio, e alcuni costano davvero parecchi soldi. Ma come capire qual è il disinfettante più adatto a noi? Come evitare di farsi fregare soldi ed avere comunque un prodotto di qualità?

Pochi lo sanno eppure è questo il migliore disinfettante per la pulizia della casa

Arriviamo alla scelta del disinfettante. Quando siamo al supermercato, vediamo davanti a noi mille prodotti per la pulizia della casa. Sembrano tutti disinfettanti validissimi, promettono di rimuovere il 100% di batteri e di rendere le superfici brillanti, ma sarà vero? Spesso si spendono un sacco di soldi ma i risultati sono davvero deludenti.

Come fare quindi a scegliere il prodotto migliore per la nostra casa? Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo deciso di fare chiarezza.

Efficacia ed efficienza

Il miglior disinfettante è quello che rispetta i criteri di efficacia e di efficienza. Infatti in pochi lo sanno eppure è questo il migliore disinfettante per la pulizia della casa. Ci spieghiamo meglio.

Quando siamo al supermercato, ci facciamo prendere unicamente dalla marca e dal prezzo. Questo è sbagliato. Per “efficacia” di un prodotto, si intende la capacità e velocità con cui riesce a eliminare sporco e batteri dalle superfici.

Sull’efficienza, invece, il discorso è più ampio. Un prodotto davvero efficiente è facile da usare, riduce i tempi necessari alla pulizia, ed è compatibile su più superfici. In questo modo elimineremo i tanti detergenti che riempiono i nostri armadi.

Un altro aspetto a cui fare attenzione è la tossicità del prodotto. Praticamente tutti i prodotti chimici sono tossici, ma un articolo è tanto più efficiente quanto permette di ridurre le precauzioni da rischio di contatto.

Impatto ambientale

Anche il settore del commercio sta finalmente aumentando l’attenzione nei confronti dell’ambiente. Ecco perché un disinfettante davvero perfetto riduce anche i costi relativi ai processi necessari per il suo smaltimento.