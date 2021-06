Il pollo è senza dubbio uno degli alimenti più comprati e utilizzati in cucina. Questo, infatti, è il tipo di carne più magra e perfetta da accostare a qualsiasi ricetta.

Il pollo è, inoltre, un alimento ricco di proteine con una percentuale di grassi davvero bassa.

Infatti, gli sportivi, gli atleti e tutti coloro che hanno fatto della sana alimentazione uno stile di vita consumano grandi quantità di pollo.

Quante volte abbiamo sentito parlare delle diete a base di riso e pollo?

Soprattutto in questo periodo dell’anno in cui tutti cercano di rimediare ai chili di troppo presi durante l’inverno in vista dell’estate.

La prova costume può intimorire la maggior parte di quelli che decidono di passare le proprie vacanze al mare.

Pochi lo prendono in considerazione ma è questo il pollo che possiamo trovare in tutti i supermercati per le ricette più sfiziose

Cominciamo perciò a mangiare cibi a basso apporto calorico sconditi e poco saporiti.

A lungo andare ci si stufa delle solite fettine di pollo con un filo d’olio e un goccio di limone o come possiamo vedere qui, con l’arancia.

Vediamo insieme, perciò, perché pochi lo prendono in considerazione ma è questo il pollo che possiamo trovare in tutti i supermercati per le ricette più sfiziose.

Stiamo parlando della tagliata di pollo già pronta o del pollo sfilacciato come quello del kebab.

Si tratta sempre di pollo, quindi, ha un basso apporto calorico e lo stesso valore di proteine ma senza dubbio è più buono e sfizioso. Una novità che pochi prendono in considerazione ma che potrebbe svoltare i nostri pranzi e le nostre cene dietetiche.

Come accostarlo

Possiamo, infatti, decidere di aggiungerlo ad una buona insalata estiva o accostarlo ad un buon piatto di verdure.

È molto semplice da cucinare. C’è chi decide di cucinarlo in padella in pochi minuti o chi preferisce farlo cuocere e scaldare nel forno per poco tempo.

Ci renderemo conto di quanto tempo abbiamo aspettato prima di variare qualcosa nella nostra dieta.

Essere a dieta non significa rinunciare ai sapori buoni. Si può mangiare sano e poco calorico anche ricercando piatti più saporiti.