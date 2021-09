I dolci mettono d’accordo proprio tutti e solleticano il palato dei più golosi. Spesso, purtroppo, ci tocca rinunciare perché troppo calorici o zuccherini. Ma non tutti i dolci sono da scartare, basta utilizzare gli ingredienti giusti.

Che ci crediamo o meno, in cucina si possono preparare dolci gustosi e allo stesso tempo salutari. L’importante è sempre non esagerare con le dosi. Per esempio, la ricetta di questi muffin casalinghi ricchi di fibre e antiossidanti è semplice da realizzare e ci garantirà un risultato eccezionale. E se non lo conosciamo ancora, ecco il segreto per torte altissime e compatte conosciuto da pochi.

Oggi, invece, vedremo come preparare un dessert classico della cucina italiana, sano e nutriente. Infatti, pochi lo direbbero, ma questo dolce ha un ingrediente delizioso che potrebbe aiutare cuore e reni. Scopriamo perché.

Un ingrediente sottovalutato

Con la ricetta di oggi dimostreremo che anche un ingrediente “demonizzato” come il cioccolato può portare benefici all’organismo. Il tutto sta nel miscelarlo ai giusti ingredienti. Il risultato sarà un fantastico budino al cioccolato coi lamponi. Ecco qui le dosi e gli ingredienti per 4 porzioni:

500 gr di lamponi;

125 gr di yogurt magro;

100 gr di succo di arancia;

80 gr di cioccolato fondente;

70 gr di zucchero.

Per prima cosa, dovremo preparare una bacinella in cui lasciare in ammollo i lamponi con lo zucchero e il succo di arancia. Teniamoli circa 15 minuti, poi frulliamo tutto con l’aiuto di un mixer. A questo punto versiamo il composto e lo yogurt magro in una pentola capiente. Facciamo bollire, quindi lasciamo sul fuoco per altri 2 minuti.

Ora non ci resta che versare tutto nelle apposite coppette da budino e attendere che raffreddi. Infine, fondiamo il cioccolato in un recipiente a bagnomaria e lo usiamo per guarnire le coppette. Prima di gustarcele, lasciamole in frigo qualche ora a compattare.

Questa ricetta si può definire salutare per un semplice motivo. Tutto sta nell’utilizzare gli ingredienti giusti e non esagerare con le dosi. Infatti, il cioccolato fondente potrebbe diventare un grande alleato della salute.

Non solo aiuterebbe a proteggere il cuore grazie all’alto contenuto di flavonoidi, ma permetterebbe anche di regolare la pressione sanguigna. Avrebbe poi un utile effetto drenante che stimola la diuresi e combatte la depressione. Il lampone completa il mix di benefici, grazie a vitamine e antocianine presenti che favoriscono l’effetto antiossidante sull’organismo.