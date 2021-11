Mangiare è uno dei più grandi piaceri della vita. Cucinare per la famiglia e per gli amici è un modo per dimostrare loro affetto.

Per concludere un pranzo o una cena in bellezza non può di certo mancare il dessert. Ci sono dolci molto semplici da preparare, anche con pochissimi ingredienti. Ad esempio, abbiamo svelato che cremosa e morbidissima la torta di mele più buona del momento si prepara in soli 30 minuti.

Oggi invece parleremo di un altro dolce della tradizione ma rivisitato in una chiave golosa ed irresistibile. Infatti, pochi lo cucinano così ma per questo golosissimo dolce della tradizione bastano soli 20 minuti e sta davvero spopolando ovunque.

I vantaggi di questo dessert sono molti. Necessita di pochi ingredienti, non serve usare il forno e si prepara in pochissimo tempo.

Se ci interessa scoprire di che dolce vogliamo parlare, continuiamo a leggere questo articolo.

Ingredienti

300 g di biscotti secchi;

120 g di cacao amaro;

1 tazzina di caffè;

80 g. di mandorle pelate;

90 g di zucchero;

1 uovo;

2 tuorli;

150 g di burro;

un pizzico di sale.

Oggi prepareremo un delizioso salame dolce al caffè. Iniziamo togliendo il burro dal frigorifero, tagliamolo a pezzetti e mettiamolo in una ciotola capiente. Intanto, sbricioliamo i biscotti in modo grossolano con le mani o aiutandoci con una bottiglia e mettiamoli in un altro recipiente.

Tritiamo grossolanamente anche le mandorle ed uniamole ai biscotti. Nel frattempo, aggiungiamo lo zucchero al burro ormai morbido, uniamo un pizzico di sale e lavoriamo il tutto con le fruste elettriche. Aggiungiamo anche l’uovo e i tuorli poco alla volta continuando a lavorare il composto.

Setacciamo il cacao amaro in polvere ed uniamolo al composto. Aggiungiamo il caffè e lavoriamo il tutto finché gli ingredienti risulteranno ben amalgamati. A questo punto, non ci resta che aggiungere i biscotti e le mandorle ai restanti ingredienti e mescolarli con una spatola.

Prendiamo un foglio di carta forno e versiamoci sopra il composto. Bagniamoci le mani e modelliamo il composto cercando di conferirgli una forma che ricordi il salame. Avvolgiamo il dolce nella carta forno e chiudiamolo come se fosse una caramella.

Infine, riponiamo il dolce nel congelatore per almeno 3 ore ed estraiamolo almeno 20 minuti prima di consumarlo.

Consigli

Possiamo accompagnare questo golosissimo salame dolce al caffè con una crema inglese. Per prepararla, dovremo sbattere 4 tuorli d’uovo con 100 grammi di zucchero. Aggiungiamo la vanillina, la scorza di un limone e un pizzico di sale.

Mescoliamo il tutto con una frusta ed aggiungiamo mezzo litro di latte. Mettiamo il pentolino sul fuoco e mescoliamo finché la crema raggiungerà il bollore. A questo punto la crema sarà pronta e potrà accompagnare il nostro salame dolce.