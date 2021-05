Spesso quando ci rechiamo a fare la spesa siamo stanchi, spossati e affamati. Questo stato d’animo stressante può portarci a fare delle scelte non consone in termini sia calorici che economici.

Potremmo, infatti, buttarci su snack salati e dolci poco salutari oppure, se non cadiamo in questo genere di tentazioni, comprare cibi pronti. Questo potrebbe portarci a spendere inutilmente dei soldi, soprattutto se facciamo diventare questi impulsi un’abitudine. Infatti, pochi lo considerano, ma comprare questi prodotti confezionati al supermercato ci fa quasi spendere il doppio. Vediamo insieme di che cosa stiamo parlando.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La verdura già preparata

Spesso i prezzi migliori sono associati alle materie prime non lavorate e alla loro reperibilità nell’immediato presente. Per questo motivo, la verdura di stagione, è molto meno costosa rispetto a quella che crescerebbe spontaneamente in altri periodi dell’anno.

Poi gli ortaggi non lavati e adeguatamente affettati costano sicuramente meno di quelli già predisposti per essere cucinate.

Facciamo un piccolo esempio: la lattuga. Questa costa all’incirca 0,65 centesimi ogni kg. Quella imbustata, invece, ha un costo che oscilla all’incirca tra 1 euro e quasi 2 euro per un peso che varia tra i 115 e i 350 grammi al chilo. Si tratta di una spesa di pochi centesimi al chilo contro una di praticamente 10 euro. Infatti pochi lo considerano, ma comprare questi prodotti confezionati al supermercato ci fa quasi spendere il doppio.

Per cosa optare

Per questo motivo è meglio acquistare frutta e verdura direttamente al mercato. In questo modo si potrà accedere ad articoli freschi a minor prezzo e maggiore qualità. Infatti l’insalata in busta proviene da serre o da terreni estremamente sfruttati e che impiegano un’enorme quantità di acqua per essere irrigati.

Inoltre comprando questo genere di prodotto si acquista anche un inutile imballaggio di plastica che viene subito scartato e non è riciclabile.

Approfondimento

Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche