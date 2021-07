Fortunatamente, nel 2021 la terapia psicologica ha smesso quasi completamente di essere un tabù. Chi ha un disagio psicologico si sente libero di rivolgersi a un terapeuta che sia in grado di ascoltarlo e dargli la giusta prospettiva. Tuttavia, in psicologia esistono numerosissime correnti e altrettanti metodi, e non sempre è facile capire a chi affidarsi. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa vi parlano di uno strumento preciso: ancora pochi lo conoscono ma questo originale metodo terapeutico può aiutare nella risoluzione dei problemi.

Perché questo metodo può aiutare a risolvere le proprie questioni

Alla base di questo metodo, c’è la messa in scena dei propri conflitti interiori ed esteriori e dei propri problemi. Si tratta del metodo dello psicodramma, ideato da Moreno. Nato come terapia di gruppo, consiste nel condividere con gli altri partecipanti al gruppo il motivo della propria sofferenza. In seguito, si sceglierà chi rappresenterà quale situazione o quale persona riguardante la propria vita. Si faranno poi interagire le varie parti in modo da poterne diventare osservatore.

Con lo psicodramma, si ha la possibilità di vivere sia dall’interno che dall’esterno le proprie situazioni problematiche. In questo modo, si può riprodurre la scena finché non si sente di essere arrivati a una soluzione. È un po’ un momento per rielaborare le proprie questioni valutandone tutte le angolazioni. Allo stesso tempo, è un banco di prova per tentare diverse soluzioni fino a trovare quella da applicare nella vita reale.

Anche se inizialmente il metodo dello psicodramma può suscitare un po’ di timore, può essere davvero d’aiuto per stare meglio. Una volta accantonati l’imbarazzo e la timidezza, infatti, lo psicodramma può essere la chiave per vedere la propria vita da un punto di vista diverso.

