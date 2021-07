Pochi lo conoscono ma questo condimento rinvigorisce il corpo e abbassa i battiti cardiaci

Un condimento e un insaporitore dalle origini giapponesi, ottenuto dalla fermentazione dei fagioli gialli con il sale marino. Un alimento tutto naturale che ha l’aspetto di una crema marrone simile al dado alimentare, che spesso utilizziamo in cucina.

Il suo sapore è molto deciso e aromatico, che oscilla tra il dolce e il salato. Ottimo per insaporire zuppe e minestre. Questo condimento si è diffuso anche in Italia e si trova facilmente in tutti i supermercati che possiedono il reparto dei cibi orientali.

Parliamo del Miso, un alimento del tutto naturale con moltissime proprietà nutrizionali che è si diffuso in Italia ma purtroppo ancora poco utilizzato.

Il Miso è ricco di fermenti lattici, proprio come lo yogurt, che proteggono e riequilibrano la flora intestinale.

Un alimento estremamente completo, ricco di vitamina B fondamentale per il metabolismo. Ma anche fonte di vitamina A, antiossidante naturale, e di fibre, ferro, magnesio e calcio. Ottimo quindi per dare energia e forza.

Secondo questo studio il Miso, contribuisce ad abbassare la pressione sanguigna e i battiti cardiaci.

Inoltre, grazie all’apporto di lecitina e acido linoleico, abbassa anche i livelli di colesterolo.

Ma come si usa questo condimento

Come abbiamo spiegato prima, il Miso è ottimo per insaporire zuppe e minestre. Ma anche perfetto per esaltare il gusto della carne e del pesce.

Il Miso deve essere incorporato nelle preparazioni solo a fine cottura. Così da evitare che perda le sue proprietà nutritive e i suoi benefici. Ne basta solo un cucchiaino e si scioglie molto velocemente.

