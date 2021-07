Chi pensa che il cumino sia solo un’incredibile spezia sbaglia di grosso. Dalla spremitura a freddo dei suoi semi è possibile ottenere un olio dalle proprietà benefiche davvero sorprendenti. La nigella sativa, questo è il nome scientifico del cumino nero, è un potente alleato in fatto di bellezza e salute. In pochi lo conoscono, ma quest’incredibile olio è antinfiammatorio e lenitivo e risolve tanti problemi della pelle, tra cui psoriasi, eczemi e scottature. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul suo utilizzo e i numerosi benefici effetti che ha proprio sulla pelle.

A cosa serve l’olio di cumino nero e quali sono i suoi principali utilizzi

Innanzitutto, è bene specificare che il miglior olio di cumino nero è quello ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi. Solo così il prodotto finito è in grado di conservare tutti i principi attivi dei semi di provenienza. La ricerca scientifica sul cumino nero è davvero molto ricca e ha dimostrato grandissimi effetti anche su ghiandole e tessuti del corpo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La Redazione intende, però, esaminare i benefici che l’olio di cumino nero ha sulla pelle e quali problematiche sembra in grado di risolvere. Oggi è possibile trovare questo prodotto biologico in comode boccette scure che ne impediscono l’irrancidimento.

La leggenda narra pure che fosse proprio l’olio di cumino nero il segreto della bellezza senza tempo di Cleopatra. Leggenda a parte, esso è ricco di numerose vitamine, tra cui la vitamina A, B, e C. Poi contiene zinco, calcio, potassio e magnesio. Insomma, una vera fonte di benessere!

Pochi lo conoscono ma quest’incredibile olio è antinfiammatorio e lenitivo e risolve tanti problemi della pelle

L’olio ha un’azione antifungina e sembra in grado di ridurre i sintomi dell’acne perché ricco di antinfiammatori e antiossidanti. Sembra efficace contro psoriasi ed eczemi e contro l’herpes per via della sua importante azione antivirale. In questo determinato periodo dell’anno esso è efficace contro le scottature solari. Insomma, si tratta di un vero alleato per i problemi della pelle e la sua assunzione è possibile in due diversi modi.

Il primo è l’assunzione diretta di 2 cucchiai di olio di cumino nero preferibilmente a stomaco vuoto; altrimenti basta applicare l’olio direttamente sulla zona interessata e lasciarlo agire per una ventina di minuti.

Consigliamo sempre il consulto di uno specialista che valuterà modi e tempi di assunzione. Esso potrebbe interferire con i farmaci per la regolazione della pressione ed è sconsigliato in gravidanza. Ma il cumino è anche utile per sgonfiare la pancia come la Redazione spiega in questo articolo.