Pochi lo comprano, ma questo pesce altamente digeribile potrebbe essere un vero alleato del nostro organismo

Il pesce è tra gli alimenti più importanti della nostra dieta e, come raccomandano la maggior parte dei nutrizionisti, esso andrebbe consumato regolarmente ogni settimana. Pare, infatti, che una dieta ricca di pesce aiuterebbe a prevenire i problemi cardiovascolari e altre malattie. Tuttavia, non tutti i pesci sono uguali e, quindi, in base a quelli che mangiamo, otterremo effetti e benefici differenti.

In questo articolo parleremo della rana pescatrice, un pesce diffuso nei fondali sabbiosi del Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nell’Oceano Atlantico. Spesso non troppo considerato per il suo aspetto, questo pesce è in realtà molto nutriente e, come vedremo, estremamente saporito.

Per quanto riguarda le proprietà nutrizionali, la rana pescatrice è una vera e propria miniera di proteine, vitamine e soprattutto di sali minerali. Tra questi rientrano, ad esempio, i seguenti:

fosforo, che sarebbe fondamentale per la salute delle ossa e dei denti;

potassio, che aiuterebbe a mantenere a bada la pressione e a diminuire il rischio di calcoli renali;

sodio, che favorirebbe il passaggio di nutrienti all’interno e all’esterno delle cellule.

Inoltre, le carni della rana pescatrice, oltre a essere magre e molto pregiate, sarebbero anche facilmente digeribili. Per questo motivo, potrebbe essere un pesce particolarmente indicato per chi ha necessità di seguire un regime alimentare ipocalorico. Infine, non ci sarebbero particolari controindicazioni riguardo il suo consumo, anche se si consiglia di mangiare la rana pescatrice sempre dopo averla cucinata.

La rana pescatrice, oltre a essere molto nutriente, è anche uno dei pesci più versatili in cucina. Le sue carni, paragonate a quelle dell’aragosta, hanno infatti un’ottima consistenza e sapidità. La polpa può essere cotta in padella, in forno o in umido, mentre la testa è l’ideale per preparare brodetti, zuppe e così via. Tra poco sveleremo una ricetta semplice e veloce che ci permetterà di valorizzare la rana pescatrice in tutta la sua bontà. Per quanto riguarda gli ingredienti, ci serviranno:

500 g di rana pescatrice già sfilettata;

120 ml di vino bianco;

50 ml di Brandy;

50 g di burro;

prezzemolo;

farina;

sale e pepe.

Procedimento

Per prima cosa, sciacquiamo sotto l’acqua corrente i nostri filetti e tamponiamoli, dopo di che ricopriamoli interamente di farina, eliminando quella in eccesso, e iniziamo a sciogliere il burro in una padella. Fatto ciò, adagiamo i filetti nella padella e lasciamoli rosolare per un paio di minuti per lato. Ora non ci resta che sfumare con il vino bianco e con il Brandy e lasciare che l’alcol evapori.

Continuiamo quindi la cottura dei nostri filetti, facendo attenzione a non farli seccare troppo. Prima di servirli aggiungiamo un pizzico di sale, pepe e prezzemolo tritato. Quindi, pochi lo comprano, ma questo pesce è veramente eccezionale non solo per la salute, ma anche per il palato.

