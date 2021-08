Non tutti hanno la fortuna di possedere una casa in campagna con un grande giardino e un orto da coltivare. Spesso dobbiamo accontentarci di piccoli balconi o terrazzi, dove il nostro amore per la natura si limita solo alla coltivazione di qualche varietà di pianta grassa o erba aromatica.

Ma in realtà possiamo dare sfogo alla nostra passione, anche se possediamo un piccolo balcone o un terrazzo. Infatti, ci sono degli alberi da frutto che possono essere coltivati in vaso e sono adatti ai piccoli spazi. Come ad esempio questo favoloso albero che ci darà dei frutti succosi e croccanti direttamente sul balcone di casa.

Piccoli accorgimenti

Prima di comprare il nostro albero, assicuriamoci di acquistare una pianta adatta per la coltivazione in vaso. Di solito sono di taglia bassa (chiamate nane), selezionate appositamente per crescere in piccoli spazi. Acquistiamo anche la varietà di pianta che più si adatta al clima della zona in cui viviamo. Analizziamo bene il nostro ambiente esterno e decidiamo con cura la posizione migliore per il nostro albero. Il sole è indispensabile, ma evitiamo di esporre la nostra pianta alle correnti di aria, che potrebbero danneggiarla.

Pochi li scelgono ma questi 2 alberi da frutto possono essere coltivati anche in balcone

Abbiamo affermato poc’anzi, che ci sono delle piante perfette per la coltivazione in vaso, che crescono e fruttificano anche avendo a disposizione piccoli spazi. Ecco che parliamo del melograno nano e del fico nano.

Il melograno è una pianta che ama la luce e il sole, fattori indispensabili per la crescita del fiore e del frutto. Ma non sopporta il vento, infatti lo sfregamento dei rami potrebbe provocare dei grossi danni. Molto importante è anche la scelta del vaso, la cui grandezza deve essere adeguata alle dimensioni della pianta.

Il melograno necessita di un terreno ben drenato, fresco e di un concime naturale.

Il fico, è una bellissima pianta longeva, che produce dei frutti dolcissimi. Per crescere sana e rigogliosa, necessita di un terreno leggero e ben drenato. Il fico teme molto il freddo, quindi, posizioniamo il nostro albero in un luogo ben soleggiato, ma anche riparato dai venti, che potrebbero danneggiare i suoi frutti.

Acquistiamo un vaso di circa 60 centimetri, per evitare che la pianta non abbia lo spazio necessario per crescere.

Ecco quindi che pochi li scelgono ma questi 2 alberi da frutto possono essere coltivati anche in balcone, regalando delle grandi soddisfazioni.

