Fare la spesa è un’azione fondamentale e indispensabile per ogni famiglia. Arriva per tutti quel momento, per molti antipatico, di fare la lista con carta e penna alla mano. Bisogna individuare ciò che manca in casa e cosa potrebbe essere utile. Spesso riempiamo la dispensa anche con prodotti jolly, già pronti, da utilizzare quando non abbiamo voglia di cucinare o non c’è tempo. Avere qualche ingrediente di scorta può essere comodo anche quando improvvisiamo un pranzo o una cena con gli amici.

Arrivati al supermercato, però, convinti che la nostra lista ci agevolerà, rimaniamo imbambolati davanti agli scaffali, nell’indecisione più totale. Perché più marchi propongono lo stesso prodotto in ogni forma, con piccole varianti. Quello che accade la maggior parte delle volte è che ci affidiamo al prezzo più conveniente o quello consigliato dall’amica, senza sapere realmente di cosa si tratta. Se decidiamo di mettere in tavola un sugo confezionato, è importante sapere cosa stiamo mangiando, almeno esserne consapevoli.

Pochi li scelgono al supermercato ma i migliori sughi pronti da comprare hanno queste caratteristiche

Sughi e salse già preparate sono un vero salva cena (o pranzo). Nonostante non siano cucinate da noi, perché industriali, alcune hanno anche un gusto molto gradevole. In commercio, ormai, troviamo davvero tutti i generi e le varietà, anche per celiaci.

I sughi biologici, ad esempio, sembrano contenere meno conservanti, per questo spesso scadono prima. Li troviamo negli scaffali, solitamente in confezioni di vetro o altro materiale trasparente, dove possiamo notare anche il colore del sugo. Ma per essere sicuri al 100%, dobbiamo leggere attentamente la lista degli ingredienti, così da acquistare il prodotto consapevolmente.

Altroconsumo, ad esempio, ha elencato una serie di sughi pronti, per orientarsi meglio davanti gli scaffali dei market. Hanno testato un centinaio di sughi pronti, valutandoli sotto l’aspetto nutrizionale e della scelta di alcuni ingredienti, come additivi ed aromi vari.

Cosa controllare nell’etichetta

Pochi li scelgono al supermercato ma i migliori sughi pronti da comprare hanno queste caratteristiche, leggibili in etichetta.

Nel caso del classico sugo pronto al pomodoro, questo dovrebbe essere sotto forma di polpa e non di concentrato. L’etichetta, in ogni caso, dovrebbe indicare le percentuali. Il prodotto dovrebbe contenere pochi ingredienti aggiuntivi, ancora meglio se non possiede olio, così da aggiungerlo noi. Leggiamo anche che tipi di aromi, additivi e conservanti sono aggiunti al preparato e scegliamo quelli che ne contengono meno.

Se vogliamo acquistare un sugo più complesso, come ragù, pesto, verdure, assicuriamoci che siano presenti ingredienti di qualità. Meglio che contenga l’olio extravergine d’oliva, formaggio con il nome specifico, percentuale di carne o verdura alta.

Ogni prodotto si distinguerà dall’altro da queste sottili differenze, ma determinanti per la qualità. Controlliamo sempre l’apporto calorico, la quantità di sale, calorie, grassi, proteine e fibre. Scartiamo, invece, i sughi pronti che contengono ingredienti estranei e additivi di vario genere, acquistando il formato giusto per le nostre esigenze ed evitare sprechi.