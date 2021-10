Non c’è dubbio che con l’arrivo dell’autunno e il calo delle temperature, molti di noi riscoprono il piacere di stare in casa con le persone care. Sorseggiare un tè, o rimanere sul divano a leggere un buon libro, avvolti da una calda coperta. Sono solo alcune delle attività da fare in casa durante le giornate fredde e uggiose.

In autunno si riscopre anche il piacere di preparare piatti caldi, fumanti e salutari. Come questa gustosa vellutata consigliata “L’antidoto naturale contro stitichezza e malanni invernali potrebbe essere questo primo piatto leggero e nutriente”.

Inoltre, la prova costume è ormai lontana e quindi, durante le giornate grigie e piovose, possiamo consolarci mangiano un ottimo dolce, genuino e fatto in casa.

Pochi li abbinano ma questi 2 ingredienti sono perfetti per preparare un dolce dal sapore unico

Ecco che Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri Lettori la ricetta di una ciambella soffice e profumata. Un classico comfort food, reso particolare dall’aggiunta di menta e cioccolato. Infatti, pochi li abbinano ma questi 2 ingredienti sono perfetti per preparare un dolce dal sapore unico.

Una ciambella bicolore, bella da vedere e anche ottima da mangiare.

Ingredienti

250 grammi di farina 00;

125 grammi di zucchero;

90 grammi di olio di semi;

3 uova;

75 grammi di amido di mais;

25 grammi di cacao amaro in polvere;

100 grammi di sciroppo alla menta;

150 millilitri di latte;

1 bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo per guarnire.

Preparazione

Iniziamo mettendo uova e zucchero in una ciotola e montiamo con le fruste elettriche, fino ad ottenere un composto molto spumoso. Versiamo l’olio di semi, continuando a mescolare. Aggiungiamo la farina setacciata, l’amido di mais e il lievito. Lavoriamo il composto con le fruste e amalgamiamo perfettamente tutti gli ingredienti.

Ora dividiamo il composto in due ciotole. In una aggiungeremo lo sciroppo di menta e nell’altra il cacao amaro. Naturalmente non dimentichiamo di amalgamare gli ingredienti.

Imburriamo e infariniamo uno stampo per la ciambella; versiamo sulla base il composto al cioccolato e sopra quello alla menta. Inforniamo (forno precedentemente riscaldato) a 180 gradi per 40 minuti. Non dimentichiamo la prova “stuzzicadenti” per capire se la nostra ciambella può essere sfornata.

Quando sarà cotta lasciamola raffreddare e prima di servirla, spolveriamola di zucchero a velo.

Una ciambella bicolore facilissima da preparare ma che stupirà parenti e amici. Serviamola per merenda insieme ad un tè caldo o dopo il pranzo.

