Il Natale si avvicina e quale miglior regalo da fare alla famiglia e soprattutto ai bambini?

Ricevere in dono un cane è un regalo meraviglioso, e il team di ProiezionidiBorsa ricorda che un cane è per sempre e che non si tratta di un giocattolo. Fatta questa premessa, dicevamo che avere un cane è una gioia immensa per l’affetto incondizionato che trasmette e per i momenti spensierati che ci fa vivere.

Esistono diverse razze di cani, dalle più giocherellone alle più attente, soprattutto in ambito della sicurezza domestica. E pochi le conoscono ma sono queste le razze di cani più tranquille da appartamento ed ecco i nomi di tendenza.

Le razze toy

No, non si tratta di un giocattolo come sottolineato poc’anzi, anche se il nome dice diversamente. Le razze toy, che in inglese significa, appunto, “giocattolo”, designano una statura talmente piccola da avere la possibilità di portarle ovunque, persino dentro la borsa.

La loro peculiarità è che, oltre ad assomigliare ad un cucciolo perenne, non arrivano a pesare i 3 kg. Un classico esempio di razza mini è il Chihuahua, ma non esiste solo questa. Forse non tutti sanno che della razza più leale e attaccata alla famiglia ne esista una versione toy. Ma ci immaginiamo quanto sia dolce un Barboncino nano? Nella versione standard, il Barboncino è già bellissimo e uno dei più apprezzati nella sua palla di pelo bianca e soffice come una nuvola, figuriamoci mini!

Una razza molto simile è il Bolognese, dal mantello bianco e da un faccino così dolce che viene da baciarlo tutto il giorno. Questa razza è talmente bella e affettuosa che, addirittura, era tra quelle più apprezzate dalla nobiltà. Il Bolognese pesa circa 4 kg di puro amore!

Un’altra razza splendida, che alla sola vista esprime tenerezza, è il Pomerania, dalla “criniera” talmente folta che si fa fatica a vedere il faccino. Davvero meravigliosa e da rimanere con gli occhi a cuoricino è la versione toy di questa razza.

Ultima razza, che analizziamo in questo articolo, è il Pomsky. Sicuramente non molto conosciuto ma gli appassionati di Husky lo conosceranno. Si tratta di un incrocio tra l’Husky e il Pomerania. Abbiamo capito che meraviglia ne viene fuori? In pratica si tratta di un Husky in miniatura, adorabilissimo!

Pochi le conoscono ma sono queste le razze di cani più tranquille da appartamento ed ecco i nomi di tendenza

Se siamo indecisi sul nome da dare a queste creature splendenti, ecco quali sono quelli più teneri e di tendenza, proprio come sono dolci e di tendenza le razze toy:

Bambi;

Angel;

Sweety;

Cookie;

Prince.

I nomi femminili:

Juliette;

Mimì;

Cocò;

Zoe;

Iris.

Approfondimento

Ecco le razze di cani fedeli e coccolone adatte agli anziani per avere amore e compagnia