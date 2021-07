In piena estate, andare in spiaggia con l’intenzione di trovare pace e relax, può essere davvero difficile.

Spesso, infatti, turisti e residenti locali si fiondano nei lidi e nelle insenature più ricercate, finendo per riempire sempre i soliti posti.

Questo accade soprattutto in territori come il Salento, che anche quest’anno si conferma meta turistica di moltissimi cittadini italiani (e non solo).

Su ProiezionidiBorsa, abbiamo già visto e analizzato numerose località nell’entroterra salentino, come ad esempio Scorrano e Presicce-Acquarica.

In questo articolo, invece, ci sposteremo di nuovo sulle coste per scoprire luoghi incontaminati, lontani dal turismo di massa.

Pochi le conoscono ma queste 3 spiagge meravigliose sono le migliori per rilassarsi

Iniziamo il nostro viaggio partendo da Gallipoli, sicuramente l’epicentro dell’estate salentina.

Circa 13 chilometri più a sud della città vi è Punta Pizzo, una spiaggia di indiscussa bellezza, ma poco conosciuta e frequentata.

Lo scenario in cui è immersa è sicuramente ciò che la rende unica e spettacolare.

La natura incontaminata, infatti, con i suoi colori e profumi, si mischia e diventa un tutt’uno con il mare cristallino e la sabbia soffice.

Insomma, è un posto intimo e riservato, assolutamente da visitare, soprattutto per chi desidera stare lontano dal caos.

Un’altra spiaggia davvero particolare si trova su un’isoletta che sbuca di fronte alle acque cristalline di Porto Cesareo.

Stiamo parlando dell’Isola dei Conigli, ribattezzata così dai cittadini locali, per via della presenza di allevamenti, soprattutto di conigli, negli anni cinquanta.

Si tratta di un vero e proprio paradiso, dove rilassarsi e trascorrere delle giornate nel benessere.

Oltre alla bellissima spiaggia dorata, all’interno dell’isola vi sono tratti di pineta dove ripararsi dal caldo.

Quindi quest’isola è l’ideale non solo per gli amanti del campeggio, ma anche per gli appassionati di immersioni subacquee.

Spostiamoci sulla costa Ionica

Concludiamo questo tour virtuale approdando sulla costa Ionica del Salento, più precisamente in una frazione di Ugento, ossia Fontanelle.

In questa piccola località vi è una spiaggia caratterizzata da sabbia bianca e fine, mare cristallino e fondali bassi. Essendo poco battuta dai turisti, anch’essa è perfetta per trascorrere delle ore in totale relax.

Per approfondire altre caratteristiche di questa spiaggia, consigliamo la lettura di questa guida.

Quindi abbiamo visto come pochi le conoscono, ma queste 3 spiagge meravigliose sono le migliori per rilassarsi e trovare un po’ di pace