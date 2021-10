Con il fai da te possiamo realizzare oggetti magnifici risparmiando molti soldi. Chi si cimenta in hobby creativi sa bene quanto sia utile la colla a caldo.

Questo prezioso strumento però non è soltanto utile nei lavori creativi. Come molti altri oggetti che abbiamo in casa, questi spesso possono aiutarci a risolvere diversi problemi che difficilmente immaginiamo.

Infatti, pochi la usano ma la colla a caldo ci aiuta a risolvere 4 fastidiosi problemi molto comuni.

Oggi vogliamo spiegare come questo semplice oggetto può farci risparmiare tempo e denaro. Siamo certi che, dopo aver scoperto come utilizzarla per risolvere problemi così comuni nella vita di ogni giorno, non ne faremo più a meno.

Se vogliamo sapere di più sugli inaspettati utilizzi di questo oggetto, continuiamo a leggere l’articolo.

A chi non è mai successo di sistemare i vestiti e vederli scivolare dalla gruccia? Quando riponiamo i vestiti nell’armadio ci accorgiamo che non tutte le grucce sono adatte ad ospitare i nostri capi. I vestiti in raso, seta o chiffon tenderanno a scivolare più di altri.

Inoltre, spesso le grucce sono lisce ed i capi scivolano a terra. A questo proposito, scopriamo come un semplice elastico può risolvere questo problema molto comune.

Quello che forse non tutti sanno è che questo problema può essere risolto usando della semplice colla a caldo.

Tutto quello che dobbiamo fare è metterne qualche goccia sulla parte obliqua della gruccia. Facciamolo da entrambe le parti ed aspettiamo che asciughi. Con questa semplice ma pratica soluzione i vestiti non scivoleranno più.

Sotto tavoli e sedie

Solitamente usiamo i feltrini sotto tavoli e sedie. In questo modo, eviteremo a tavoli e sedie di fare rumore e che il pavimento si rovini.

Un’alternativa davvero geniale ai gommini, ma poco utilizzata, è la colla a caldo. Applichiamola al posto dei feltrini ed aspettiamo che asciughi.

Questo rimedio non solo proteggerà i pavimenti, ma ha anche una funzione antistatica. Questo significa che i peli e la polvere non si attaccheranno, come succede ai feltrini.

Tappeti e peli

Tappeti

Se possediamo dei normali tappeti ed abbiamo paura che i nostri bambini possano cadere, rendiamoli antiscivolo usando questo trucco.

Tutto quello che dobbiamo fare è capovolgere il tappeto e mettere qualche punto di colla a caldo. Applichiamola sugli angoli ed al centro del tappeto per farlo aderire meglio al pavimento. Quando la colla sarà asciutta, avremo ottenuto un tappeto antiscivolo con un solo gesto.

Peli

La colla a caldo una volta asciutta ci permetterà di risolvere definitivamente il problema dei peli sui divani o sui capi.

Chi possiede un animale domestico lo sa bene: i peli sono un vero problema. Possiamo rimediare usando la colla a caldo. Per farlo, utilizziamo un paio di guanti di gomma. Applichiamo dei punti di colla a caldo sul palmo dei guanti e lasciamoli asciugare.

A questo punto, non ci resta che indossarli ed utilizzarli per raccogliere i peli che lasciano i nostri animali su poltrone, divani e capi scuri. Una volta finito, basterà risciacquare i guanti con l’acqua per rimuovere velocemente tutti i peli.