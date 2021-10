In Italia quando si pensa alla colazione viene subito in mente cappuccino e cornetto, fette biscottate con burro e marmellata, latte e cereali. Insomma, una colazione dolce. La colazione salata non è quasi mai contemplata nella cucina italiana.

Eppure, la colazione salata è un’ottima scelta dietetica sia a livello calorico che nutrizionale. La colazione è il pasto più importante della giornata, quindi è fondamentale che sia in grado di dare le giuste sostanze nutritive che ci aiutano ad affrontare la mattinata.

Molto spesso la colazione dolce non riesce a fornire tutto questo. Tutti noi, con la colazione dolce, abbiamo sperimentato almeno una volta un senso di fame arrivare poche ore dopo dalla colazione. Questo succede perché la colazione dolce ci da un picco di energia che dura per poco tempo, mentre quella salata mantiene il senso di sazietà molto più a lungo.

Perciò possiamo pensare di iniziare a fare una colazione salata. Pochi la fanno ma ecco 3 idee per una colazione salata genuina e ricca di gusto.

All’inizio potrebbe essere difficile abituarsi al gusto salato, ma una volta abituati sarà impossibile rinunciarci. Non solo la colazione salata è gustosa, ma è in grado di darci tutte le energie di cui abbiamo bisogno per affrontare la giornata.

La colazione salata è un concentrato di energia e sostanze nutritive. Una colazione ben bilanciata ci può dare la giusta dose di proteine, carboidrati e fibre di cui abbiamo bisogno.

Ecco 3 gustose idee:

toast con feta e pomodorini: è un’ottima colazione completa. Si prende una fetta di pane (il pane di segale è ideale perché ricco di fibre) e lo si fa tostare. Nel mentre, si tagliano i pomodorini in piccoli pezzi e si aggiunge la feta spezzettata. Si condisce con un filo d’olio. Questo toast non ha bisogno di sale, dato che la feta è molto salata. Si mette il composto sopra il pane tostato e si guarnisce con qualche foglia di basilico;

toast di hummus e verdure: questa colazione è adatta a vegetariani e vegani. L’hummus è un concentrato di proteine e le verdure danno freschezza e croccantezza. Per questa ricetta dobbiamo tostare una fetta di pane su cui spalmeremo abbondante hummus e guarniamo con zucchine e melanzane grigliate. Condiamo con un filo d’olio e una spolverata di paprika;

uova alla benedettina: una colazione sostanziosa e gustosissima per gli amanti delle uova. Si fa cuocere un uovo in camicia e si posiziona su una fetta di pane tostato con una fetta di prosciutto cotto sopra. Si crea la salsa olandese con burro, tuorlo d’uovo, succo di limone, senape e acqua e la si versa sopra il toast.

