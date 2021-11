La lampuga è un’idea geniale da preparare proprio in questo periodo per inondare la tavola col suo squisito sapore di mare. Infatti, questo è il pesce dell’autunno per eccellenza.

Inoltre, è un pesce azzurro che sguazza nelle acque del Mediterraneo e del Tirreno tra Sicilia, Campania e Sardegna. Proprio per questo motivo, la sua polpa è decisamente più gustosa rispetto a quella di molti altri pesci, corposa e riempitiva.

Il suo prezzo, poi, si aggira attorno a 9 euro al chilo e questo la rende uno dei pesci più ricercati del momento. Quindi, per tutti questi appetitosi motivi varrebbe proprio la pena provarla.

In questo articolo scopriremo proprio come cuocere degli squisiti filetti speziati al forno, ricchi di sapori genuini e accompagnati da morbide patatine.

Ingredienti

Per quattro persone tutto quello che ci occorre è:

400 grammi di filetti di lampuga;

10 pomodorini;

un cucchiaio e mezzo di capperi dissalati;

2 cucchiai di olive verdi o nere denocciolate e tagliate a pezzettini;

spezie come timo, origano, rosmarino, aglio in polvere e pepe;

patate tagliate a fettine per foderare la teglia;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Pochi la conoscono ma è questa la ricetta da 10 e lode per cucinare dei filetti di lampuga al forno

Dalla lista degli ingredienti passiamo al procedimento e iniziamo proprio con le patate.

Peliamole, laviamole, tagliamole a fettine sottili e mettiamole dentro una ciotola con olio, sale, una spolverata di aglio in polvere e origano.

Amalgamiamo il tutto e lasciamo riposare a temperatura ambiente.

Nel frattempo, predisponiamo gli altri ingredienti:

laviamo e tagliamo a rondelle i pomodorini; denoccioliamo le olivette e tagliamole a pezzettini; dissaliamo i capperi sciacquandoli e tenendoli in ammollo per 10 minuti.

Poi, possiamo anche dedicarci al pesce.

Mescoliamo l’olio con il timo, il rosmarino, il pepe e il sale e usiamolo per massaggiare per bene ogni filetto di lampuga.

Completata quest’operazione, foderiamo una teglia capiente con carta forno e disponiamo sul fondo tutte le fettine di patate in modo non sovrapposto.

Ora adagiamo sopra tutti i filetti e copriamo con i pomodorini, i capperi e le olive.

Versiamo su un altro po’ di olio aromatizzato e siamo pronti per cuocere.

La cottura

Inforniamo la teglia con la nostra prelibatezza in forno preriscaldato a 180 gradi. La modalità è quella statica e il tempo di cottura è di circa 30 minuti.

Il consiglio, però, è quello di controllare i filetti allo scadere del timer: se la polpa è bianca anche all’interno allora saranno perfettamente cotti.

In pochi, quindi, la conoscono ma è questa la ricetta da 10 e lode per cucinare dei filetti di lampuga al forno, buona da leccarsi i baffi. Infine, se ci va, non scordiamo di abbinargli un bel bicchiere di vino bianco ghiacciato secco o leggermente frizzante.

Per qualche suggerimento sui vini, eccone 5 meravigliosi da degustare in autunno e che costano meno di 20 euro.

