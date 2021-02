Il sudore purtroppo è un nemico invisibile e assai forte. D’estate o d’inverno il rischio di ritrovarsi con le ascelle bagnate e che emanano un odore sgradevole è sempre dietro l’angolo. Per fortuna esistono i deodoranti, alcuni estremamente validi e altri meno efficace. Ma quasi nessuno sa che bastano pochi istanti e zero costi per un super efficace deodorante al bicarbonato. Vediamo cosa occorre per farlo.

Che cosa serve?

L’occorrente necessario per questo deodorante è solo uno: il bicarbonato di sodio puro, il più fine possibile. Semplicemente laviamoci normalmente le ascelle con acqua e sapone, quindi asciughiamole lasciamole però leggermente umide. Ora non dobbiamo far altro che passarci la polvere di bicarbonato sull’ascella. Per quest’operazione se vogliamo possiamo aiutarci con un piumino da cipria o un pennello da trucco. Il deodorante è già pronto e applicato!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come abbiamo visto si tratta di una soluzione economica, velocissima, facile, ecologica e soprattutto davvero molto efficace. Tuttavia il bicarbonato può essere unito a un altro ingrediente per ottenere un deodorante altrettanto valido. Vediamo cosa fare.

Un secondo metodo altrettanto efficace

Bastano pochi istanti e zero costi per un super efficace deodorante al bicarbonato. Se la soluzione con il bicarbonato in polvere non ci soddisfa possiamo anche creare un comodo deodorante liquido altrettanto semplice da preparare. In questo caso avremo bisogno di: bicarbonato di sodio puro, acqua distillata e un contenitore spray per liquidi. Semplicemente riempiamo quasi tutta la bottiglietta di acqua distillata e iniziamo ad aggiungere anche il bicarbonato. Man mano che lo aggiungiamo mescoliamo bene per farlo sciogliere. Quando il bicarbonato non si scioglierà più ma si depositerà sul fondo allora il deodorante sarà pronto. Chiudiamo la bottiglietta e spruzziamo questo deodorante liquido sulle nostre ascelle quando necessario.

Questo deodorante inoltre può anche essere utile in altre occasioni per contrastare i cattivi odori. Proviamo per esempio a spruzzarlo all’interno delle scarpe, soprattutto quelle da ginnastica: il risultato sarà davvero soddisfacente.