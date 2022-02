Oggi proviamo una ricetta rapida, semplice e che non richiede troppi ingredienti.

Iniziamo ad imparare questa versione base, poi si può rielaborare in tanti modi. Per ora, utilizzeremo pochi ingredienti. In particolare, a farla da padrone saranno prosciutto e mozzarella.

La ricetta che proveremo non arriva dall’Italia, ma è preparata in altri paesi europei. Nonostante le sue origini estere, si può benissimo preparare con ingredienti comunissimi anche nei nostri supermercati. Andiamo quindi a conoscere questo ottimo piatto.

Ingredienti

Oggi cuciniamo un waffle con mozzarella e prosciutto. Il waffle è una preparazione a base di farina, che è molto diffusa in Belgio, Germania e Francia. Nei Paesi francofoni è invece conosciuto con il nome di gaufre.

Generalmente si mangia dolce, ma è possibile anche cucinarne delle varietà salate.

Oggi ne vediamo una davvero rapida da preparare, che richiede questi ingredienti, per otto piccoli waffle:

60 grammi di farina;

un piccolo mazzo di basilico;

1 mozzarella;

3 fette di prosciutto crudo o speck;

2 uova;

100 grammi di pangrattato.

Gli ingredienti sono pochi e facili da trovare.

Se vogliamo, possiamo effettuare qualche variazione, ad esempio mettendo la rucola al posto del basilico.

Sta a noi, se vogliamo, essere creativi e cambiare qualcosa. Ovviamente, si può anche rielaborare la ricetta alla base e produrne una versione dolce.

Pochi ingredienti per un’esplosione di gusto in questa fantastica ricetta con prosciutto e mozzarella

Iniziamo tagliando la mozzarella a fette spesse. Tagliamo, poi, anche il prosciutto, in tante fette quante sono quelle di mozzarella. Poi riponiamo le fette di prosciutto sopra quelle di mozzarella e lasciamo da parte.

Ora prepariamo la base del waffle.

Rompiamo le uova e rovesciamole in un contenitore. Mettiamo la farina in un secondo contenitore e il pangrattato in un terzo. Ora immergiamo le fette di mozzarella e prosciutto prima nella farina, poi nell’uovo e, infine, nel pangrattato.

In Francia e Belgio si usano delle piastre apposite per cuocere, ma probabilmente noi non le avremo. Quindi possiamo tranquillamente cuocere i waffle in una padella leggermente imburrata e dopo circa quattro minuti il waffle è pronto.

Mettere la farina, le uova sbattute e il pangrattato in 3 contenitori separati. Immergere le fette di mozzarella ripiene nella farina, nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato.

Ripetere l’operazione una seconda volta se necessario. Come abbiamo visto, dunque, ci vogliono davvero pochi ingredienti per un’esplosione di gusto assicurata.

Serviamo ben caldo.

