Lo zabaione è una deliziosa crema tipica della cucina piemontese composta, nella versione tradizionale, da pochissimi ingredienti: uova, zucchero e marsala.

Questa dolcissima crema sarà ottima da gustare sia da sola che con l’aggiunta di biscotti. Potrà essere servita fredda o calda ed è perfetta anche per farcire i panettoni e i pandori nel periodo natalizio.

Realizzare questa ricetta è semplice e veloce. È infatti perfetta per una merenda improvvisata.

In questo articolo si proporrà una variante dello zabaione che, oltre al marsala, prevede l’utilizzo di vino bianco. Pochi ingredienti per preparare una crema golosa e versatile perfetta per addolcire il periodo natalizio.

Gli ingredienti

Di seguito, gli ingredienti per quattro persone:

a) sei tuorli d’uovo;

b) 200 grammi di zucchero;

c) 90 ml di marsala;

d) 50 ml di vino bianco.

Preparazione

Prima di trattare della preparazione di questa deliziosa crema bisognerà specificare che essendo prodotta utilizzando tuorli d’uova la materia prima dovrà essere ottima.

Le uova dovranno essere acquistate il giorno stesso o, comunque, si sconsiglia di utilizzare uova datate che potrebbero provocare danni alla salute.

Il primo passo per preparare lo zabaione è quello di sbattere i tuorli d’uovo con lo zucchero. Per questo primo passaggio potranno essere utilizzate sia una frusta elettrica che una normale.

Questi ingredienti andranno sbattuti fino a quando non si sarà ottenuta una crema bianca dalla consistenza spumosa. Una volta che la crema si è formata bisognerà aggiungere marsala e vino bianco continuando a mescolare fino al completo assorbimento di tutti gli ingredienti.

A questo punto, bisognerà trasferire la crema in un pentolino a bagnomaria e farla scaldare a fuoco lento girandola fino a fine cottura. In ogni caso si consiglia di non superare i cinque o sei minuti di cottura.

Una volta che la crema sarà pronta, potrà essere servita calda o, in alternativa, potrà essere lasciata a raffreddare. Sarà, però, importante continuare a mescolare attentamente per evitare che il vino si stacchi dal resto della crema. Ecco, pronta da servire, una crema golosa e versatile perfetta per addolcire il periodo natalizio.

