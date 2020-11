Oggi vogliamo trattare di una ricetta facile e veloce che con pochi ingredienti e zero fatica consente di realizzare un contorno sfizioso e molto gustoso: i carciofi in forno.

Siamo nel periodo di massima fioritura dei carciofi, un alimento ricco di sostanze benefiche per il nostro organismo. Il carciofo è naturalmente ricco di fibre che si rivelano utili a garantire il benessere gastrointestinale. È inoltre ricco di sali minerali indispensabili per il buon funzionamento del metabolismo e che possiamo assumere solo tramite l’alimentazione.

Il carciofo contiene, inoltre, un principio attivo, la cinarina, che favorisce la diuresi e la secrezione biliare. È, quindi, un eccellente purificatore del fegato.

Vediamo, quindi, come utilizzare pochi ingredienti e zero fatica per un contorno sfizioso e molto gustoso a base di carciofi.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, gli ingredienti occorrenti:

a) sei carciofi;

b) due limoni;

c) 40 gr di pecorino;

d) 50 g di pangrattato;

e) tre cucchiai di prezzemolo fresco;

f) olio extravergine d’oliva, sale, quanto basta.

Il procedimento

Si comincia con il pulire i carciofi. Eliminare, quindi, le foglie esterne più coriacee e lasciare i gambi della lunghezza di 2-3 centimetri. Tagliare le corolle appena oltre la metà per eliminare le spine e, dividendoli a metà, pulire la barba interna.

Via via che si mondano immergerli in una ciotola di acqua fredda a cui è stato aggiunto il succo dei limoni. Mettere, quindi, sul fuoco una pentola con abbondante acqua leggermente salata. Portare all’ebollizione e sbollentare i carciofi per dieci minuti circa. Scolare e lasciare intiepidire.

A parte, in un mixer, tritare il pecorino con il pangrattato, il prezzemolo, un pizzico di sale e l’olio. Adagiare, quindi, i carciofi sul fondo di una pirofila leggermente oliata e coprirli con la panatura ottenuta.

Cuocere in forno per trenta minuti a 180°. Aggiungere poi cinque minuti di grill per permettere alla panatura di trasformarsi in una irresistibile crosticina dorata e croccante.

Ecco svelata, quindi, la ricetta che, con pochi ingredienti e zero fatica, consente di preparare un contorno sfizioso e molto gustoso.

Buon Appetito!