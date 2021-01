La ricetta di oggi ci consentirà di preparare dei favolosi dolcetti da mangiare in un sol boccone. Prepariamone, quindi, in grande quantità, perché andranno a ruba e ci faranno fare davvero una bella figura.

Ideali come fine cena, per accompagnare un Rum, oppure un bicchiere di Porto o uno Sherry. Ma perfetti anche per offrirli con un tè pomeridiano. Vediamo, dunque, come coniugare pochi ingredienti e infinita bontà con i bocconcini di noci al triplo cioccolato, pronti in poche e facili mosse.

Vediamo l’occorrente in cucina

Ingredienti (per 30 bocconcini):

a) 30 noci;

b) 400 gr di cioccolato bianco;

c) 250 gr di cioccolato fondente;

d) 125 gr di panna fresca;

e) cacao amaro.

Pochi ingredienti e infinita bontà con i bocconcini di noci al triplo cioccolato. Prepariamo i golosi bocconcini

Cominciamo a preparare la ganache di cioccolato fondente. Spezzettiamo il cioccolato fondente e facciamolo sciogliere a bagnomaria. Allontaniamo il pentolino dal fuoco e aggiungiamo la panna: poi mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo.

Disponiamo la ganache di cioccolato fondente, e ancora tiepida, tra due gherigli di noci. Disponiamoli tutti su una teglia da riporre nel congelatore, per circa mezz’ora.

Nel frattempo, facciamo sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria. Questo, ancora tiepido, lo utilizzeremo per ricoprire i gherigli di noci raffreddati e solidificati. Infine ricopriamo il tutto con abbondante cacao amaro.

Pronti per la degustazione

Disponiamo i nostri bocconcini a raffreddare, preferibilmente nel frigo. Sarà un vero successo offrirli agli ospiti e ai commensali. Verrà svelato un mondo di sensazioni in un unico boccone: dall’amaro della polvere di cacao, alla dolcezza vellutata del cioccolato bianco. A seguire, la croccantezza delle noci che aprono alla persistenza aromatica del cioccolato fondente. Nella da eccepire: pochi ingredienti e infinità bontà con i bocconcini di noci al triplo cioccolato e pronti in un battibaleno. In una sola parola: irresistibili!

