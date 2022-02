Molte volte quando arriviamo a casa dal lavoro avremmo anche mille idee, ma il tempo è davvero tiranno. Adesso che le attività sono praticamente tutte riprese, torniamo ad avere i ritmi serrati. Lavoro, scuola, attività sportive e ricreative dei figli ci portano via tempo ed energie. Non per niente stanno veramente spopolando tutte le aziende di takeaway e consegne a domicilio. La comodità di trovare il cibo pronto e farselo portare a casa sembra sempre di più conquistare anche gli italiani. Ma molti ancora preferiscono mettere su un piatto di pasta, anche semplice per rimanere nella tradizione. E proprio oggi vedremo una ricetta completamente diversa dal solito, ma che conquisterà i nostri Lettori.

La ricetta delle 3 p

Potremmo simpaticamente chiamarla la ricetta delle tre p:

penne;

prosciutto;

porro.

Potenzialmente mancherebbero delle altre p, spesso presenti in questo tipo di ricette: piselli e panna. Ma, proprio perché vogliamo proporre qualcosa di diverso, inseriamo i porri.

Pochi ingredienti e 1 formaggio economico ma gustoso per questa pasta totalmente diversa ma che prenderà tutti per la gola

Vediamo esattamente cosa ci serve per un tradizionale primo da 4 persone:

400 grammi di penne o pennette;

200 grammi di prosciutto cotto a dadini o da affettare;

2/3 porri;

200 grammi di formaggio Brie;

olio Evo;

sale;

noce moscata.

Una ricetta veloce e molto gustosa

Pochi ingredienti e 1 formaggio economico ma gustoso nella preparazione della nostra ricetta:

tagliamo a “rondelline” i nostri porri, lasciandoli poi asciugare e mettendoli in un soffritto con un po’ d’olio;

scoliamo, saliamo e cerchiamo di alleggerire dall’olio con della carta assorbente;

nel frattempo, mettiamo sul fuoco la pasta, scolandola poi al dente quando è pronta;

in una padella ampia, facciamo saltare la pasta assieme al prosciutto, ai porri e al formaggio Brie, che taglieremo a pezzetti;

spolveriamo infine con della noce moscata, aggiungendo, anche se non contemplato dalla ricetta originale, del formaggio grattugiato.

Tutti i benefici del porro

Poco reclamizzato, anche se presente in molte ricette italiane, il porro sarebbe un valido alleato della salute. Come testimoniato anche da questo studio, questa verdura sarebbe particolarmente ricca di vitamine e antiossidanti. Ritenuto dalla scienza un prezioso aiuto, il porro favorirebbe la salute del cuore, ma avvierebbe anche il metabolismo in maniera corretta.

