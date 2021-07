Per la rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa, oggi tratteremo di un alimento che, in linea di massima, piace proprio a tutti. Effettivamente il pollo è una delle carni bianche più consumate e più indicate per chi vuole perdere peso. Ma è molto consumata anche tra gli sportivi.

Vediamo allora una ricetta “variabile” a seconda dei gusti delle persone facilissima da preparare.

Pollo fritto o arrostito?

Questo piatto si chiama “Quesadillas di pollo”. Si tratta di una sorta di tortilla di mais riempita con formaggio e altri ingredienti a scelta. La differenza consiste nel fatto che nella quesadilla, le tortillas sono due: la base, il ripieno e la copertura.

Per ciò che riguarda il pollo, a seconda dei gusti è possibile farlo fritto o arrostito. Certamente il pollo fritto è buonissimo, la frittura piace a tutti. Ma per mantenere la linea e mangiare leggero anche il pollo arrostito renderà giustizia all’intero piatto.

Ingredienti

Tortillas di mais;

pollo;

pomodori;

scamorza affumicata;

lattuga;

olio extra-vergine d’oliva;

sale.

Pochi ingredienti a basso costo per questo ottimo piatto che farà impazzire anche i bambini

Iniziamo col tagliare il pollo a listarelle. Se decidiamo di farlo fritto allora la procedura è questa: farina, uova, pangrattato con l’aggiunta di curry e in padella con olio di semi di arachide. Se arrostito allora basterà un filo d’olio e pangrattato, sempre con l’aggiunta di curry e in padella.

Laviamo i pomodori e tagliamo a fette sottili e tagliamo a fette anche la scamorza affumicata. Dopo di che laviamo la lattuga e tagliamola come se dovessimo fare un’insalata e aggiungiamo il pomodoro e il sale, dando una mescolata.

In una padella antiaderente o con un filo d’olio facciamo scaldare entrambi i lati delle tortillas. Una volta caldi e sempre in padella aggiungiamo il formaggio, il pollo e la lattuga con il pomodoro. Chiudiamo con l’altra tortilla e scaldiamo in padella giusto il tempo che il formaggio si sciolga un po’. Alla fine con un coltello tagliamo a triangoli. Ecco pochi ingredienti a basso costo per questo ottimo piatto che farà impazzire anche i bambini.