Molte volte non pensiamo che gli oggetti più comuni, che tutti teniamo a portata di mano, abbiano delle applicazioni insospettabili. Siamo, infatti, talmente abituati a usare tali oggetti con la consueta funzione che non ne intravediamo il potenziale. In realtà se prendiamo ad esempio il bagno, vedremo come tantissimi oggetti, ivi collocati, possano avere una seconda vita. Ad esempio il pettine a denti medi può servici in questi tre casi.

Pochi immaginano che un semplice pettine potrà esserci d’aiuto in questi 3 casi

Per prima cosa ci aiuta per conficcare i chiodi nel muro, salvandoci le dita (qui la Redazione approfondisce l’argomento).

Rimanendo sempre in tema di pareti, possiamo utilizzare un pettine per creare un effetto murale 3D davvero insolito, quando pitturiamo casa.

Una volta data la seconda mano di pittura, possiamo posizionare il pettine con i denti verso il muro. A questo punto lo ruotiamo come se fosse una lancetta di orologio, tenendone fermo un’estremità che sarà il nostro centro della circonferenza. Ripetiamo questo motivo spettacolare per tutta la parete.

Il fiocco con il pettine

Il pettine viene persino utilizzato come telaio per realizzare degli splendidi fiocchetti. Con un nastrino di raso non molto alto passeremo più volte fra i denti fissandone ogni volta con la colla a caldo il centro. Passiamo il nastro fra 8 denti e poi torniamo sul tetro e alla metà fermiamone i lembi con colla a caldo. Tagliamo il nastro e prepariamo un altro segmento, più lungo del precedente e poi regoleremo la lunghezza esatta. Passiamo sopra all’asola appena realizzata, lasciando 4 denti del pettine da un lato e quattro dall’altro. Blocchiamo il secondo nastro con un nodo sul retro all’altezza del punto dove avevamo messo la colla a caldo. Non ci resta che estrarre l’asola dal pettine e regolare la lunghezza esatta delle due code. Avremo un fiocco perfetto in pochi istanti.

Le decorazioni

Spesso, dopo aver realizzato un dolce imbattibile ci troviamo davanti al dilemma di come presentarlo. Se si tratta di una torta possiamo servirne una fetta in questo modo che lascerà tutti a bocca aperta. Facciamo scogliere del cioccolato a bagnomaria in una terrina. Prendiamo un piatto piano e partendo dal centro, con un dosatore per topping tracciamo una linea di cioccolato fuso come se fosse un raggio del piatto. Ora procuriamoci un pettine pulito e disinfettato in acqua bollente. Posizioniamo il pettine sul raggio di cioccolato e tenendolo con due dita al centro trasciniamo il pettine come se fosse un compasso. Realizziamo mezza circonferenza di cioccolato. Nell’altra metà del piatto collochiamo la nostra fetta di torta.

Pochi immaginano che un semplice pettine potrà esserci d’aiuto in questi 3 casi e che perciò dovremmo sempre averlo a portata di mano.