Il cane d’estate soffre molto il caldo e quindi è sempre alla ricerca di zone della casa in cui trovare refrigerio. Il balcone o la terrazza sono uno dei luoghi preferiti per prendere un po’ di fresco. Ma sono anche luoghi altamente insidiosi per la sua incolumità. Quando è sul balcone o in terrazza, pochi immaginano che questa situazione possa causare gravi pericoli per il cane, eppure l’animale corre gravi rischi. Vediamo quali possono essere.

Il cane sul terrazzo o sul balcone può andare incontro a una serie di inconvenienti ma anche a molti pericoli. Il padrone tende a sottovalutare alcuni di questi rischi che l’animale può correre per due motivi. Prima di tutto perché la casa è considerata un luogo sicuro e quindi il padrone non considera balconi o terrazzi come luoghi pericolosi. Il secondo motivo riguarda l’ottica con cui il padrone vede il balcone, che è quello di un essere umano. Di conseguenza l’essere umano comprende le insidie di un balcone per l’uomo, ma non vede i potenziali pericoli che potrebbe correre il cane.

Vediamo alcuni dei più comuni pericoli che può correre un cane su un balcone o su di un terrazzo e come evitarli. Il rischio che un cane possa cadere è la prima cosa da valutare. Cani di piccola taglia possono essere attratti da qualcosa che accade in strada. L’animale può sporgersi e se la protezione non è adeguata, potrebbe cadere. Ecco che in caso di animali di piccola taglia è importante mettere una recinzione metallica attorno alla ringhiera del balcone.

Ma anche un cane di dimensioni più grandi potrebbe essere in pericolo. Infatti l’animale può essere attratto da uccelli o insetti e nel tentativo di raggiungerli potrebbe servirsi di eventuali sedie, tavoli o sgabelli come trampolino. Il grosso rischio è che possa slanciarsi e cadere nel vuoto. Quindi meglio evitare di tenere questi oggetti sul balcone quando c’è il cane.

Se il terrazzo non è in ombra il cane dopo poco potrebbe avere caldo e volere rientrare in casa. Ovvio che quando è sul balcone va lasciata la finestra aperta, specialmente se si esce e si lascia il cane solo. Se si ha una serranda, si può decidere di abbassarla per due terzi lasciando al cane lo spazio per rientrare in casa.

È sempre una buona cosa lasciare una ciotola d’acqua fresca sul balcone, cambiandola periodicamente. Meglio se la ciotola si riesce a lasciarla all’ombra. Infine è utile un tappetino, per evitare che il cane, se vuole stendersi, si adagi sull’infuocato pavimento del terrazzo o del balcone.

