Abusare dell’aria condizionata fa male alla salute ed anche all’ambiente per l’aumento dei consumi. Eppure, pochi hanno capito come fare scacco matto al caldo senza gravare sulla bolletta con il condizionatore.

Lo schermo solare

Sembra banale, ma per non avere troppo caldo in casa la prima regola è non far entrare il caldo. Non tutti sanno che i raggi del sole sono responsabili della temperatura interna della stanza per addirittura il 70%. Esistono però in commercio delle ottime tende termiche ed isolanti. Bisogna ricordarsi di chiedere al rivenditore se, per le loro caratteristiche tecniche, quelle tende rientrino anche nel bonus tende solari. In ogni caso, come minimo, scegliere sempre tende di colore chiaro che riflettono luce e calore all’esterno.

Aprire le finestre con intelligenza

Spalancare le finestre al mattino presto per far entrare aria fresca e chiuderle quando i primi raggi cominciano a battere sugli avvolgibili o sulle persiane. Riapriremo poi quando il sole avrà girato su un altro lato dell’edificio.

Pochi hanno capito come fare scacco matto al caldo senza gravare sulla bolletta con il condizionatore

Se proprio serve un aiuto meccanico, le pale a soffitto non sono nocive per la salute e consumano molto meno del condizionatore. Si calcola che il risparmio in termini di energia possa addirittura essere pari al 40%. Notevolissimo!

Il calore interno del corpo

Per rinfrescarsi l’ideale sarebbe poter abbassare la nostra temperatura corporea. Non è impossibile. Bisogna bere molti liquidi freschi e salutari. Quindi non bevande industriali e zuccherate, ma centrifughe ed estratti di frutta fatti in casa. Anche la semplice, ma salutare, acqua minerale che per l’occasione possiamo tenere in frigo.

I rimedi estremi

Se la calura è insopportabile si può bagnare un panno, una bandana e tenerla sui polsi e dietro le ginocchia. Sono punti molto irrorati dai vasi sanguigni e quindi buoni conduttori di fresco.