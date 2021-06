La prossima volta che andremo al supermercato e ci fermeremo davanti agli espositori di confezioni monodose di frutta secca non esitiamo a metterle nel carrello. La nostra non è certo pubblicità ma la certezza che pochi grammi di questi alimenti benefici e i nostri capelli saranno belli come mai. Mandorle, noci e anacardi sono riconosciuti dalla scienza alimentare come alleati dell’anticaduta grazie alla ricchezza di omega 3 e selenio. Due nutrienti che mantengono i nostri capelli belli e forti assieme ad altri cibi che vedremo in questo articolo.

Pochi grammi di questi alimenti benefici e i nostri capelli saranno belli come mai

Una manciata non solo di frutta secca ma anche di semi di zucca e di girasole per rigenerare le fibre dei capelli messi a dura prova anche dal sole e dal caldo. Preparare un sacchettino misto di questi semi e di frutta secca ci permetterà di fare il pieno di omega3 e 6. Perfetto per il break di metà mattina anche al lavoro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E se poi a pranzo o a cena vogliamo dare ulteriore conforto al nostro cuoio capelluto ecco le uova. Cariche di vitamina B e di ferro promuovono non solo la resistenza ma soprattutto la riproduzione del capello. Questo perché l’accoppiata vitamina B e ferro facilita il trasporto dell’ossigeno verso i follicoli aumentando la resistenza dei capelli.

Carote peperoni e pompelmi

Un trio davvero particolare ma prezioso per i nostri capelli: carote, peperoni e pompelmi. Possiamo assumerli anche assieme senza andare ad acquistare degli integratori ad hoc. Una bella terrina di carote condite con olio e limone, un piatto di peperoni grigliati e un bicchiere di succo di pompelmo sono il massimo. Vitamina C a cascata per permettere al sebo di riprodursi preservando la salute e la qualità della chioma.

La nostra curiosità finale

Se amiamo i capelli lunghi e li portiamo con piacere ecco che i legumi saranno perfetti per aumentare anche lo spessore del capello. In particolare, le lenticchie e i fagioli che ricchi di ferro, proteine e zinco garantiscono nutrienti specifici e perfetti per una chioma bella e splendente.

Approfondimento

Lo chiamano povero ma questo preziosissimo alimento è il più completo in assoluto