Ci sono piante da appartamento che ci sorprendono con la comparsa di fioriture inaspettate. Ma quando questi eventi si manifestano dopo 15 e anche 28 anni di placida convivenza, c’è da farsi qualche domanda.

Basta solo che si verifichi la casualità delle migliori condizioni di crescita? O c’è qualcosa che possiamo fare per stimolare l’arrivo di questi graziosissimi fiori? Vediamo oggi come comportarsi quando fiorisce una pianta che nessuno si aspettava potesse farlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Un’attesa durata più di 15 anni

Questa pianta che vive spontaneamente in molte Nazioni dell’Africa Occidentale, fiorisce con difficoltà in Italia. Anche se è moltiplicata da molti vivaisti e proposta da innumerevoli negozi di fiori, come idea regalo.

Qualche volta, in effetti, propone una fioritura inaspettata e delicata. Ma lo fa ma dopo molti anni di permanenza in un appartamento. Dove ha beneficiato di una sistemazione perfetta.

La capacità di fiorire di questa pianta è rara. Avviene in presenza di condizioni talmente particolari da costituire un evento. Neanche la Giornata Mondiale della Terra può rallegrarci di più. Il tronchetto della felicità (dracaena fragrans massangeana) richiede temperature superiori a 13-14 gradi, ambienti luminosi, schermati dai raggi diretti del sole.

Può tollerare anche la permanenza in collocazioni più buie. Ma non quando mostra la sua rara cometa profumata. Vederla coprirsi di boccioli è un vero privilegio. Ma il bello viene dopo. Solo pochi fortunati potranno ammirare la fioritura di questa pianta da appartamento che avviene ogni 10 anni e più.

Quando fioriscono pure i tronchi

Il tronchetto della felicità potrebbe fiorire durante un’estate particolarmente calda, in un mese torrido come luglio. La fioritura può durare anche 3 settimane, dalla comparsa della nuova formazione alla caduta dei fiori.

Lo sviluppo completo presenta varie infiorescenze che, giunte a maturazione, si aprono puntualmente a metà pomeriggio e spandono un profumo dolce e intenso. I fiori color bianco latte, si chiudono la notte e restano tali fino al pomeriggio successivo.

Pochi fortunati potranno ammirare la fioritura di questa pianta da appartamento che avviene ogni 10 anni e più

Per far fiorire il tronchetto della felicità, bisogna bagnarlo bene da maggio a settembre. Va inoltre arricchito con un concime per piante verdi ogni 15 giorni circa. La pianta apre la corolla verso sera perchè in natura viene impollinata da insetti o piccoli mammiferi dalle abitudini notturne.