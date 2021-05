Occuparsi delle faccende domestiche può rivelarsi veramente un lavoro pericoloso.

Uno tra gli avvenimenti meno piacevoli che può accadere quando si svolgono le faccende domestiche è prendere la scossa.

Tuttavia, anche se molto fastidioso, non si tratta di un evento raro. È frequente sentire persone che si lamentano per aver avvertito una leggera scossa mentre maneggiavano alcuni elettrodomestici.

Lavatrice e lavastoviglie sono gli elettrodomestici maggiormente incriminati in questo caso.

Oltre ad essere di fronte a un avvenimento poco piacevole è bene sapere che non bisognerebbe lasciare correre. Si manifesta una vera e propria anomalia che potrebbe, con il tempo, trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso. Infatti, la scossa, è un passaggio di corrente attraverso il corpo umano che può verificarsi per effetto dell’elettricità. Nei casi più gravi può portare anche alla morte del malcapitato.

Pochi fanno attenzione a questo pericolo insidioso che si nasconde negli elettrodomestici più comuni

La scossa, spesso, viene avvertita maneggiando con le mani bagnate l’elettrodomestico. Nel caso della lavatrice questo accade quando si toccano gli indumenti bagnati all’interno del cestello.

Il fenomeno è riconducibile, principalmente, a due fattori: un difetto dell’elettrodomestico o un difetto dell’impianto elettrico dell’abitazione.

Nella maggior parte dei casi il fatto è legato alla seconda fattispecie.

Tuttavia, a volte, potrebbe essere l’elettrodomestico ad avere dei problemi di dispersione di corrente. Si consiglia di controllare la presenza di eventuali fili scoperti o rivolgersi ad un esperto che riuscirà a valutare la gravità del problema.

Nel secondo caso che, invece, come si scriveva è il più diffuso, la responsabilità andrà ricondotta all’impianto elettrico della casa.

Specialmente nelle case vecchie potrebbero esserci dei difetti nella messa a terra. Il funzionamento di qualsiasi utensile prevede il formarsi di correnti residue che dovranno essere scaricate a terra.

L’impianto di messa a terra è fondamentale per proteggere le persone nel caso in cui un cavo elettrico risultasse danneggiato.

Oltre all’impianto di messa a terra è necessaria la presenza di un interruttore differenziale, conosciuto come salvavita.

Si tratta di un interruttore che scatterà nel caso di malfunzionamenti elettrici facendo saltare la corrente. Tuttavia, senza la messa a terra non sarà sufficiente e il rischio sarà molto elevato.

In ogni caso, si consiglia di maneggiare sempre la lavatrice dopo aver staccato la presa della corrente elettrica.

