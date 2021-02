Il pranzo della domenica è una cosa seria, non solo perché è un modo per onorare un giorno di festa. È anche il momento in cui di solito tutta la famiglia si riunisce a tavola. E cosa c’è di più bello del condividere i piaceri della tavola con le persone a noi più care?

Ecco dunque perché la scelta della ricetta odierna: basteranno pochi euro per questa veloce e golosa pasta al forno perfetta per il pranzo domenicale.

Occorrente in cucina

Ingredienti (per 6 persone):

a) 500 gr di rigatoni;

b) 700 gr di broccoletti;

c) 3 salsicce;

d) 200 gr di ricotta vaccina;

e) 180 gr di scamorza affumicata;

f) 3 cucchiai di pecorino;

h) 1 aglio;

i) pangrattato q.b.

l) olio evo, sale e pepe q.b.

Mondiamo e cuociamo i broccoletti in abbondante acqua, bollente e salata. A cottura completata, li scoliamo e li riponiamo da parte.

A questo punto togliamo la pelle dalle salsicce e le sbricioliamo.

In una capiente padella antiaderente, versiamo tre cucchiai di olio e 1 spicchio di aglio. Lo facciamo dorare e aggiungiamo poi le salsicce sbriciolate. A seguire, versiamo i broccoletti a tocchetti e lasciamo insaporire e cuocere il tutto. Aggiustiamo di sale se necessita.

Adesso cuociamo la pasta in acqua bollente salata, avendo cura di scolarla quando sarà abbastanza al dente.

In una ciotola, mescoliamo la pasta con il condimento di broccoli e salsiccia ed aggiungiamo un filo di pepe, se di nostro gradimento. Infine mantechiamo con il pecorino e la ricotta a temperatura ambiente.

Adesso trasferiamo in una pirofila metà della pasta, poi disponiamo uno strato di scamorza affumicata a fettine sottili. A seguire adagiamo un altro strato di pasta condita, poi la scamorza ed infine cospargiamo con pecorino e pangrattato.

Quando avremo finito con la nostra teglia, la inforniamo a 200° per 30 minuti. Dunque, basteranno pochi euro per questa veloce e gustosa pasta al forno perfetta per il pranzo domenicale.

E per finire facciamo due conti

Quanto ci è costata questa fantastica pasta al forno? Facciamo due calcoli per capire meglio. Stimiamo 1 euro per l’acquisto di un buon pacco di buona, e in 2 euro la spesa legata ai 700 gr di broccoletti. Quanto alle salsicce, sul mercato le abbiamo trovate in vendita al prezzo di 7,50 al kg. Pertanto ipotizziamo 2,50 euro per 3 salsicce.

Ai 200 gr di ricotta imputiamo 2 euro di costo, ed altrettanti 2 euro per la scamorza affumicata. Siamo giunti a 9,50 euro.

A questo punto sono da aggiungere i costi legati ai tre cucchiai di pecorino, al pangrattato, all’olio, sale e pepe. Si tratta, tuttavia, di ingredienti che solitamente abbiamo già in credenza.

Nulla da eccepire. Saranno sufficienti pochi euro per questa veloce e gustosa pasta al forno, perfetta per il pranzo domenicale. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta di un altro primo piatto veloce ed economico, perfetto durante la settimana: la pasta alla pastora. Buon pranzo e buona domenica a tutti!