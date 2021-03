Chi mai rinuncerebbe alla fantastica compagnia dei nostri amici a quattro zampe? La gioia di rientrare e trovare quegli occhioni ed una coda scodinzolante ad accoglierci è l’emozione più gratificante della giornata.

Eppure capita a tutti di essere sopraffatti dai peli dei nostri amici pelosi. Un rompicapo non da poco, che può essere tenuto a bada con degli stratagemmi facili e veloci, da applicare durante il giorno.

Perché gli animali perdono il pelo?

I nostri amici, così come succede anche a noi, sono soggetti alla muta del pelo. Erroneamente si pensa che questo fenomeno accada solo due volte l’anno, d’estate e d’inverno.

In realtà questo fenomeno accade continuamente. Ogni qual volta si conclude il ciclo del pelo che è poi pronto alla caduta per lasciare posto al nuovo soffice e splendente manto. Durante il periodo invernale questo manto tende ad infoltirsi per reggere le temperature più elevate. Mentre in primavera tende ad alleggerirsi. Per tanto la casa risulterà ancora più invasa da peli.

Pochi e semplici trucchetti per eliminare in modo super efficace i peli di cane e gatto dai vestiti e dai divani

I quadrupedi, proprio come noi, amano la comodità del divano che come il letto si trasformano nel loro parco giochi preferito.

Tuttavia il pelo ha il difetto di attaccarsi ai divani, cuscini, ai maglioni e un po’ dovunque. Ma allora come fare per eliminare i peli dagli oggetti e dai vestiti?

Spazzolare

Parola d’ordine! Sembra banale, ma spazzolare con frequenza il manto del nostro amico peloso, aiuterà ad eliminare il pelo morto. Di conseguenza eviterà che questo si depositi sui nostri vestiti, divani e tappeti.

Esistono varie spazzole da poter acquistare, dalle setole morbide o dure. Il consiglio è di effettuare tale pratica in un momento di relax. Questo permetterà all’animale di provare una piacevole sensazione di benessere.

Aspirapolvere

Questo è il rimedio più comune e banale, ma molto efficace per eliminare i peli. Passarlo più volte nella giornata diventa indispensabile, ma se non vogliamo essere schiavi di questo aggeggio. È importante associare tale pratica ad altri trucchetti.

Utile anche da passare sui divani e sui tappeti per l’eliminazione del pelo in eccesso.

Nastro adesivo

Un rimedio super economico, ma molto efficace. Applicare il nastro adesivo sul capo da pulire e poi tirarlo via. L’importante è non esercitare una pressione eccessiva per evitare di rovinare il capo in questione. Evitare questa pratica su indumenti in seta.

Rullo levapelucchi

Questo rullo costituito da nastro adesivo si trova in commercio già pronto. Basta passarlo sugli indumenti o sui divani affinché questo catturi tutti i peli. Un attrezzo davvero utile, da avere sempre a portata di mano e all’evenienza da mettere in borsetta.

Panni in micro fibra e palloncini

Scegliere per le pulizie e per eliminare i peli dai mobili dei panni in microfibra. Questo tessuto tenderà, grazie alla forza elettrostatica che si crea, ad attrarre a sé tutti i peli. Anche i palloncini gonfiati hanno lo stesso principio. Basta strofinarli sugli oggetti da pulire e questi si comporteranno come calamite.

Ecco come eliminare i peli dagli elettrodomestici

I peli tendono ad intasare i nostri elettrodomestici causando danni non indifferenti ed economicamente indesiderati.

Per evitare di incorrere in questa spiacevole evenienza, basterà:

mettere in lavatrice una spugna, che attrarrà durante il lavaggio tutti i peli su di se;

aggiungere ammorbidente favorisce l’eliminazione dei peli.

Ma il vero segreto è quello di agire in prevenzione, utilizzando dei teli o dei tessuti a fibra stretta da riporre laddove il nostro amico peloso ama sostare di più.

