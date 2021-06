Una pelle color oro richiede sacrificio e cura ma con le giuste dritte basta davvero poco. Esistono alcuni semplici trucchi di bellezza usati anche da personaggi famosi per risaltare ancor più un fantastico colorito oro dell’incarnato. La scelta di colori e consistenze giuste, di un make up valorizzante e degli accessori perfetti sono tutti fattori in grado di fare la differenza. Le esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa mostrano alle proprie Lettrici i pochi e geniali segreti per un’abbronzatura dorata e veloce quasi senza sole.

Precise colorazioni e giochi di sfumature incredibili

Il primo modo di sembrare più abbronzate anche senza prendere sole consiste nell’utilizzare colorazioni e cromie calde. Come insegna l’armocromia i colori morbidi della natura sono quelli in grado di scaldare l’incarnato e adatti proprio a stagioni armocromatiche calde come l’autunno. Dopodiché bisognerà insomma puntare su colori come Terracotta, Terra di Siena, rame, avorio e marrone caldo e poi ovviamente sul dorato.

Al contrario il color argento raffredda l’incarnato. Ma grandissima importanza rivestono anche gli accessori. Una montatura di occhiali marrone o dorata scalda moltissimo le pelle del viso. Per questo molte note influencer indossano anche bikini color oro o in lurex durante gli shooting fotografici.

Bastano pochi e geniali segreti per un’abbronzatura dorata e veloce quasi senza sole

Ma la vera differenza la fa il make up del viso. Basterà usare tanto illuminante e i prodotti giusti sulle guance del viso. La Redazione spiega in questo precedente articolo quali prodotti usare per sembrare abbronzate tutto l’anno e come applicarli. Anche sugli occhi bisognerà puntare su colori caldi e texture piene e pigmentate. Ombretti shimmer e perlati faranno sembrare l’incarnato più caldo.

Anche sulle labbra consigliamo di puntare su rossetti liquidi dal finish brillante e dal colore rosato o marrone. Un prodotto che non può mancare assolutamente è poi l’illuminante per il corpo. Steso su braccia, gambe e sotto il collo regala un effetto dorato davvero incredibile. In ultimo non bisognerà dimenticare anche la manicure. Applicare oro, rosso mattone e rosa antico sulle unghie è il trucco per mani sempre abbronzate anche senza sole.