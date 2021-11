Spesso i pregiudizi ci limitano, anche quando si tratta di acquistare determinati cibi.

Infatti, non raramente, snobbiamo alcune categorie, perché potrebbero puzzare in cottura, come il broccolo o cavolo. Scartiamo, poi, alcuni legumi, come le fave e i fagioli, perché abbiamo paura possano provocare meteorismo e non abbiamo voglia di creare momenti di imbarazzo. Abbiamo timore di mangiare asparagi, perché poi probabilmente modificheranno l’odore della nostra urina.

A volte, però, per superare questi piccoli inconvenienti, basterebbe intervenire su tutta la nostra alimentazione, cercando di mangiare in modo equilibrato e regolare. Anche alcuni pesci hanno una reputazione non proprio ottima, a livello di sapore, ma non sempre è come immaginiamo.

Eppure esiste un tipo di pesce sottovalutato, che acquistiamo con difficoltà, nonostante il prezzo sia molto basso. Molti pensano che il sapore non sia dei migliori, eppure ha molte proprietà e con le sue carni è possibile creare ricette molto gustose.

Pochi cucinano questo pesce digeribile ricco di proteine e vitamine che stimolerebbe il metabolismo

Il cefalo muggine è un pesce che troviamo nel Mar Mediterraneo, Mar Nero e Atlantico, ma anche in acque salmastre e dolci. Ha delle grandi squame, il corpo è grigio con delle striature marroni e le pinne di colore argento. Potrebbe raggiungere anche 80 cm di lunghezza e pesare fino a 5 kg.

Solitamente vivono in branchi, nelle zone costiere e lagune, cercando di scovare sempre cibo, mangiano tutto quello che è commestibile.

È un pesce ricco di tante proprietà nutritive, tra le quali omega 3, molte proteine di elevato valore, ma ha pochissimi carboidrati e nessuna fibra, che lo rende molto digeribile.

Tra i tanti minerali che contiene, ha alti livelli di fosforo e selenio, dalle proprietà antiossidanti. Inoltre, potrebbe apportare la giusta dose giornaliera di vitamine A, B, D, importanti per il metabolismo, la salute delle ossa, della vista e del sistema immunitario.

Carni saporite

Molti sono diffidenti ad acquistarlo perché a volte il sapore potrebbe essere un po’ fangoso e intenso, ma la carne è soda, compatta, facile da sfilettare e si presta a molte ricette. Se lo cuciniamo in determinati modi, non potremmo che apprezzare questo delizioso pesce.

Anche se pochi cucinano questo pesce digeribile ricco di proteine e vitamine che stimolerebbe il metabolismo, potremmo creare dei piatti molto saporiti, spendendo anche poco. Perfetti da preparare al cartoccio, al forno, con pomodorini, cipolle, patate, rosmarino e vino bianco.

Ottimo panato con erbe aromatiche e pangrattato e poi grigliato, accompagnato con delle verdure e riso basmati. Ma è anche adatto per realizzare condimenti per la pasta, come in ragù di pesce o semplicemente con pomodorino e olive.

Non scordiamo che è possibile ricavare da questo pesce la famosa bottarga di muggine, deliziosa per insaporire un semplice spaghetto con l’olio.

