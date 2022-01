Le crocchette di patate sono quell’antipasto che piace proprio a tutti e che troviamo spesso o in pizzeria o nelle tavole della domenica passata in famiglia.

Tuttavia, noi italiani potremmo prendere spunto dai nostri cugini spagnoli e provare a fare una ricetta ancora più sfiziosa. In particolare, possiamo sostituire le patate con un ripieno che assomiglia molto alla nostra besciamella. Infatti, pochi cucinano queste crocchette alla besciamella che sono più sfiziose delle classiche alle patate, vediamo insieme come procedere per realizzare questa delizia.

Ingredienti

100 grammi di prosciutto di parma o di prosciutto spagnolo;

una cipolla;

60 grammi di farina;

60 grammi di burro;

un cucchiaio di olio extravergine di oliva;

mezzo litro di latte;

sale;

noce moscata;

Parmigiano Reggiano grattugiato;

2 uova;

pane grattugiato quanto basta.

Questa è una variante delle classiche crocchette spagnole ma che riesce a piacere tanto anche a noi italiani, grazie alla presenza del Parmigiano Reggiano grattugiato.

Per cominciare dobbiamo tagliare a fette molto sottili sia il prosciutto sia la cipolla. Infatti, prendiamo una padella e facciamo sciogliere il burro con l’aggiunta dell’olio di oliva. A questo punto, aggiungiamo la cipolla e le facciamo prendere il classico colore dorato.

Solo ora aggiungiamo anche il prosciutto e abbassiamo la fiamma. Non dobbiamo bruciarlo, dobbiamo soltanto scaldarlo un po’. Se riusciamo, possiamo tagliare il prosciutto a cubetti. Va da sé che per questa ricetta serve il prosciutto crudo.

Ora, aggiungiamo la farina e cerchiamo di amalgamare il tutto con il grasso del burro e del prosciutto. Per creare una specie di besciamella, aggiungiamo ora il latte ma poco alla volta. Mescoliamo sempre quando aggiungiamo le varie parti di latte per non formare i soliti grumi con la farina. Dovremmo cercare di ottenere una massa sempre più cremosa con cui andremo a costituire il cuore delle crocchette.

Quando vediamo che la consistenza ci piace, togliamo la massa dal fuoco e la facciamo raffreddare per bene. Prendiamo ora un piatto fondo su cui metteremo il pane grattugiato per facilitarci nell’impanatura.

Prendiamo un altro piatto e sbattiamo le nostre uova per creare il collante dell’impanatura. Creiamo dunque a mano le nostre crocchette, senza dimenticarci di aggiungere a freddo il parmigiano e le passiamo prima nell’uovo e poi nel pane grattugiato.

Padella piena d’olio extravergine di oliva e accendiamo il fuoco. Basteranno due minuti da quando l’olio bolle e le crocchette saranno pronte.

