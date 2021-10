L’abbassamento delle temperature porta notevoli cambiamenti anche in cucina. Si passa dalle semplici insalate estive a qualcosa di più elaborato e, soprattutto caldo.

Tra tutti, uno dei grandi ritorni dopo la bella stagione sono proprio le minestre e le minestrine declinate in modi molto diversi tra loro.

Il riso si presta bene ad allietare le fredde serate autunnali servito caldo ma può anche trasformarsi in un dolce perfetto.

Oggi si andrà a scoprire una ricetta che vede il riso abbinato con il latte e con le patate. Una delle combinazioni più antiche di sempre, il riso e il latte, che unendosi alle patate dà vita ad una minestra deliziosa. Eppure pochi cucinano le patate così senza sapere che lo facevano già le nostre nonne.

Prima di iniziare con l’elenco degli ingredienti è necessario sottolineare quali prodotti sono più indicati tra quelli che si trovano in commercio.

Per quanto riguarda il latte si consiglia di utilizzare del latte fresco e intero. Per il riso sarà ottimo quello semifino mentre andranno scelte patate non farinose, più adatte per le minestre.

Ingredienti:

200 grammi riso semifino;

400 grammi patate;

1 litro di latte;

3 dl di acqua;

basilico, quanto basta;

rosmarino, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta;

olio evo, quanto basta.

Prima di iniziare la preparazione si consiglia di lavare accuratamente le patate, il basilico e il rosmarino. Dopo aver effettuato questa operazione sbucciare le patate e tagliarle in piccoli dadini. Sminuzzare anche il basilico in piccoli pezzi che andranno utilizzati in due momenti diversi della preparazione.

Prendere un tegame e unire le patate con una parte di basilico tritato prima di aggiungere latte intero, acqua e un po’ di sale.

Cuocere per circa dieci minuti dopo aver portato ad ebollizione il tutto. A questo punto si potrà aggiungere il riso da far cuocere a fuoco lento per una ventina di minuti. Per limitare il rischio di vedere il riso attaccato al fondo della padella si consiglia di mescolare con un cucchiaio di legno.

A questo punto sarà necessario rimuovere il tegame dal fuoco e aggiungere dell’olio Evo prima di ricominciare a mescolare.

Prima di servire la minestra aggiungere il restante basilico, un po’ di rosmarino e pepare a piacimento.

La minestra potrà essere servita sia calda che tiepida, in ogni caso risulterà ottima.

Conservazione

Sarebbe preferibile consumare subito la minestra dopo averla preparata. Tuttavia, si conserverà alcuni giorni in frigorifero in un contenitore a chiusura ermetica. Sarà sufficiente farla riscaldare per servirla nuovamente.