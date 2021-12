Non c’è pranzo di Natale senza pesce. Questo alimento è da anni su tutti i menù in occasione del 25 dicembre e la corsa all’acquisto è sempre puntuale. Tra i piatti più cucinati nelle feste e più apprezzati vi sono quelli a base di baccalà.

Questo pesce è particolarmente amato per la carne saporita e perché possiamo sperimentarlo in mille modi diversi. C’è chi lo adora fritto, in padella con le olive o in un delizioso mix di mare con calamari e totani. Qualunque sia la nostra scelta avremo fatto centro per Natale.

Oggi, però, vogliamo proporre una ricetta alternativa con questo pesce. Si discosta dalle solite preparazioni e si rivelerà eccezionale nella sua semplicità. Sarà l’idea più gustosa che ci sia mai venuta in mente per festeggiare il Natale. Ecco di cosa stiamo parlando.

Pochi cucinano il baccalà così ma bastano questi 2 ingredienti segreti per renderlo straordinario a Natale

Dopo aver studiato attentamente tutte le possibili opzioni, abbiamo scelto come ricetta del giorno una squisita insalata di baccalà. Non sarà un piatto qualsiasi, perché diventerà assolutamente irresistibile grazie all’aggiunta di due ingredienti comuni ma ai quali forse non abbiamo mai pensato. Parliamo di arance e cipollotti.

Nello specifico, gli ingredienti per 4 persone che ci serviranno per realizzare il piatto saranno:

400 gr di baccalà;

2 arance;

4 cipollotti;

peperoncino;

prezzemolo;

olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento

Prepariamo una pentola colma d’acqua. Accendiamo il fuoco e facciamo bollire, quindi adagiamo il baccalà. Cuociamo per circa 15 minuti, quindi scoliamo il pesce e aspettiamo che diventi tiepido. A questo punto potremo procedere con la pulizia togliendo pelle, lische e spine.

Ora ci occupiamo dei cipollotti. Li laviamo, quindi eliminiamo le estremità e le parti verdi e li affettiamo a rondelle spesse pochi millimetri. Poi sbucciamo e dividiamo in spicchi le arance e tagliamo ulteriormente ciascun spicchio in piccoli pezzetti.

Adesso non ci resta che riprendere il nostro pesce e disporlo con gli altri ingredienti su un vassoio. Condiamo con un filo di olio evo, prezzemolo e peperoncino e siamo pronti per servire in tavola. Pochi cucinano il baccalà così ma bastano questi 2 ingredienti segreti per renderlo straordinario a Natale.

Per una resa migliore del piatto, consigliamo di conservare il baccalà in frigo dentro un contenitore con acqua fredda per un paio di giorni. Ricordiamoci di coprire tutto con una pellicola e cambiare spesso l’acqua all’interno.