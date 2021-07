Con l’aumento delle temperature dovuto alla stagione estiva non sono solo gli esseri umani a soffrire. Purtroppo ne subiscono le conseguenze anche i cani. Non molti sanno, infatti, che i cani non sudano, quindi non hanno possibilità di abbassare la loro temperatura corporea attraverso il sudore. L’unico modo per trovare sollievo è cercare un posto fresco in cui stare.

Un altro modo per raffreddare il corpo è quello di ansimare: in questo modo il nostro cane potrà agevolare lo scambio di calore con l’evaporazione.

Ma quali conseguenze ha il fatto di non sudare? La conseguenza più immediata sta sicuramente nel fatto che il nostro cane sarà molto più soggetto ai colpi di calore. E in alcuni casi un colpo di calore potrebbe risultare, per il nostro amico a 4 zampe, addirittura fatale.

Pochi conoscono questo vero e proprio salvavita per il nostro cane nei mesi estivi

In tutti quei casi in cui il nostro cane non riesce a trovare un luogo fresco e ombroso dove rifugiarsi o in cui l’ansimare non è sufficiente, esistono delle soluzioni. Pochi conoscono questo vero e proprio salvavita per il nostro cane nei mesi estivi.

Parliamo del tappetino refrigerante. Questo strumento diventa utilissimo per aiutare il cane a trovare sollievo dal caldo estivo nelle situazioni in cui può trovarlo in altro modo. Diventa dunque comodissimo in viaggio, ma anche nel giardino di casa può rivelarsi un valido aiuto.

Esistono tantissimi tappetini refrigeranti in commercio. Alcuni però risultano scomodi perché per essere refrigerati vanno riempiti d’acqua e poi devono essere riposti in frigorifero per un certo lasso di tempo. Quello che noi di ProiezionidiBorsa riteniamo essere il più valido è il tipo di tappetino che si raffredda col peso del cane stesso. All’interno di questo tipo di tappetini si trova un gel che si attiva col peso (come con il ghiaccio secco) del cane stesso e si raffredda gradualmente. Non c’è bisogno dunque di congelarlo in anticipo. I tappetini di questo tipo sono realizzati in tessuto impermeabile il che li rende semplicissimi da lavare.