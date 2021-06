L’uomo è un animale sociale. È naturalmente predisposto a vivere in gruppo. Con i suoi simili, infatti, egli condivide molte caratteristiche. La comunicazione è fondamentale. Anche le emozioni, ad esempio, hanno questo tipo di valenza. La rabbia esprime la volontà di ovviare ad un torto subito. In un articolo precedente si è visto addirittura che se non si esprimono le emozioni ci possono essere gravi conseguenze.

Ci sono dei momenti della vita, tuttavia, in cui si può sperimentare la solitudine più completa. Per scelta nostra o altrui. Essa può essere indispensabile nella vita di ciascuno.

Pochi conoscono questo valore fondamentale e prezioso ma fortunatamente seguendo questi consigli semplici ed efficaci si può imparare a stare bene da soli.

Il valore della solitudine

Un postulato fondamentale per l’essere umano riguarda il benessere psicologico. Per vivere in salute a 360 gradi bisogna stare in pace con sé stessi. Saper stare bene in solitudine è indispensabile.

Chi non riesce a rimanere solo e a riflettere, difficilmente starà bene in compagnia. Soprattutto al giorno d’oggi la solitudine è un must. Molti, infatti, hanno avuto delle difficoltà serie nelle quattro mura domestiche durante il lockdown. Non solo per le limitazioni alla libertà personale, ma anche per le difficoltà nell’affrontare la solitudine.

Alcuni semplici suggerimenti

Innanzitutto, vale la pena porsi delle domande abbastanza serie e guardarsi dentro. La compagnia degli altri è davvero un piacere? Si esce in gruppo solo per distrarsi da problemi che non si vogliono affrontare? Rispondere in maniera sincera è il primo step.

Un allenamento costante alla solitudine è fondamentale. Si può pensare di ascoltare della musica e di riflettere su emozioni, sentimenti, reazioni e atteggiamenti. Fare delle lunghe passeggiate nella natura può aiutare.

In questo modo impareremo a conoscerci meglio. La condizione indispensabile per stare bene in mezzo agli altri è saper stare soli.