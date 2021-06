La sfilettatura del pesce è un’operazione molto delicata che richiede tecnica e manualità. Per questo, la maggior parte delle persone preferisce comprare il pesce già pulito, lasciando al pescivendolo l’arduo compito.

È anche vero, però, che comprare un pesce intero ha diversi vantaggi. Infatti, in questo modo, si può capire se la materia prima è davvero fresca. Inoltre il costo è nettamente inferiore rispetto ai filetti già puliti e si possono riutilizzare gli scarti per preparare ottimi brodi e risotti.

Ecco perché, in questo articolo, sveleremo un metodo pratico e semplice per eliminare tutte le spine dal pesce in pochi minuti e senza fatica. Non avremo più bisogno dell’aiuto del pescivendolo dopo aver letto le righe che seguono.

Pochi conoscono questo trucco semplicissimo per pulire e sfilettare il pesce in 5 minuti

Il pesce è un alimento preziosissimo della nostra dieta, e fa molto bene all’organismo. L’abbiamo spiegato anche nell’articolo “Il toccasana per chi soffre di colesterolo alto è mangiare queste varietà di pesce che sono oro per il corpo e per lo spirito“.

Esistono diversi tipi di pesce, e ognuno richiede una tecnica specifica. L’importante è che sia pesce fresco e pescato da poco.

I diversi passaggi

Dopo esserci assicurati che il pesce sia davvero fresco e dopo averlo pulito, eliminando pinne, squame ed interiora, iniziamo a sfilettarlo. Ci servirà un coltello a lama affilata e flessibile.

Appoggiamo il pesce su un tagliere, solleviamo la pinna pettorale e incidiamo con un primo taglio obliquo in senso verticale.

Ora eseguiamo un’incisione in orizzontale dalla testa alla coda, sentendo il coltello che lavora sopra la spina dorsale.

Poco per volta, continuiamo a far scorrere il coltello verso l’interno, fino a raggiungere il centro del pesce. In questa fase dovremo sentire che il coltello lavora proprio al di sopra delle spine.

Arriviamo al centro del pesce e iniziamo a dividere il filetto dal resto del corpo, continuando a far scorrere il coltello.

Inseriamo la lama fino a farla uscire dall’altro lato, quindi, con un movimento netto e deciso, scendiamo verso la coda. Il filetto è quasi pronto, e ora basterà tagliare le ultime spine che lo tengono attaccato al resto del corpo del pesce.

Dopo aver tagliato anche queste spine, il filetto sarà pronto.

Ora dovremo solo togliere le ulteriori spine presenti nella carne e, per farlo, utilizzeremo una pinzetta.

Così in pochissimo tempo avremo ottenuto un pesce perfettamente pulito e pronto per la cottura. In pochi conoscono questo trucco semplicissimo per pulire e sfilettare il pesce in 5 minuti.

Come utilizzare gli scarti

Gli scarti, quindi testa, lische e ritagli vari sono ottimi per preparare un delizioso fumetto di pesce.

Oltre al fumetto di pesce, esiste anche il fumetto di crostacei, ed entrambi sono ideali per preparare squisiti risotti e zuppe.