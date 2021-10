Pochi conoscono questo trucchetto geniale per pulire dalla polvere persiane e finestre velocemente e senza acqua se si hanno ospiti inaspettati

Che si abiti in città, in campagna o al mare, che sia una zona trafficata o esposta ai venti, le finestre e le persiane si impolverano inevitabilmente. Infatti, nonostante tutte le accortezze che una persona possa prendere perché ciò non accada e indipendentemente dal colore o dal materiale di cui sono fatte, la polvere prende il sopravvento sempre e comunque.

Non esiste quindi un modo definitivo per mantenere puliti gli infissi. L’unico asso nella manica può essere quello di avere un metodo ingegnoso da utilizzare all’occorrenza. A tal proposito, pochi conoscono questo trucchetto geniale per pulire dalla polvere persiane e finestre velocemente e senza acqua se si hanno, ad esempio, ospiti inaspettati.

Si tratta di un procedimento utile e facile che assicura, se utilizzato di frequente, una pulizia più duratura e quasi risolutiva. Pulendo più spesso infatti, lo sporco non si accumula in maniera eccessiva. E non si annida negli angoli più difficili da raggiungere, e di volta in volta, rimuoverlo risulterà più agevole e veloce. Nel caso, quindi, di visite improvvise, è lo stratagemma più appropriato da applicare perché permette di pulire in maniera repentina e senza sforzi.

Grazie a questo espediente è possibile pulire gli infissi senza acqua, stracci e detersivi, ma soprattutto senza fatica. È indicato sia per le persiane e le finestre in legno che per quelle in alluminio. Quello che serve è un po’ di pazienza, uno spray cattura polvere antistatico ed un pennello spesso e piatto di 10mm con setole morbide naturali. È importante che le setole siano tali per evitare che si creino graffi e che l’eventuale vernice venga via.

La pulizia comincia partendo dall’alto verso il basso. Il procedimento è quello di spruzzare direttamente sul pennello lo spray cattura polvere. Poi bisogna passarlo più volte avanti e indietro, cercando di fare aderire per bene le setole alla superficie. Di tanto in tanto, scuotere il pennello, spruzzare altro spray e continuare. Buona parte di quest’ultimo, rimarrà adeso sugli infissi rendendoli lucidi e puliti. Infatti questo prodotto per le sue caratteristiche, oltre a raccogliere ed intrappolare sulle setole la polvere, è in grado di tenerla lontana e rimandarne la ricomparsa creando una barriera antistatica.

Terminato il lavoro, risciacquare il pennello e conservarlo per le volte successive.

Come pulire lo sporco più ostinato

Per togliere incrostazioni e macchie difficili come gli escrementi di uccelli, il consiglio è quello di creare una semplice miscela con acqua e sapone per piatti da conservare all’interno di una bottiglietta spray. All’occorrenza spruzzare un piccolo quantitativo su un angolo di un panno o di una spugnetta ed andare a trattare la macchia fino alla sua completa rimozione ed infine asciugare.

