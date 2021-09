Pochi conoscono questo straordinario segreto della nonna per una conserva ai peperoncini deliziosa

Possedere un orto è una vera e propria ricchezza, si possono coltivare diverse piante e conservarle per averle a disposizione tutto l’anno.

Inoltre, coltivandole noi avremo la garanzia che non siano state trattate con prodotti chimici per migliorarne crescita.

Il peperoncino è un alimento sensazionale che possiede straordinarie proprietà benefiche per il nostro organismo e in grado di donare gusto e piccantezza alle pietanze.

Qualora la coltivassimo a casa è bene sapere che basta questa geniale mossa per avere una pianta di peperoncino sempre rigogliosa sempre disponibile.

Se abbiamo i peperoncini a casa e non sappiamo come conservarli vedremo che si può realizzare una gustosa conserva da poter gustare nel periodo invernale.

Infatti, con l’arrivo del freddo è oramai passata la stagione dei peperoncini ed è un peccato non averne più freschi per il resto dell’anno.

Per conservarli si usa riporli direttamente freschi nel congelatore ma questo metodo ci sorprenderà.

Avremo bisogno di 300 grammi di peperoncini piccanti freschi e in buono stato, 500 ml di olio extravergine di oliva e del sale grosso.

Per proteggerci le mani dalla sua azione irritante è sempre consigliato utilizzare un paio di guanti in lattice.

Iniziamo la pulizia dei peperoncini utilizzando un panno pulito, non sarà neanche necessario metterli sotto l’acqua.

Stendiamo un canovaccio pulito in un colapasta e spargiamo sul fondo una leggera manciata di sale.

Procediamo tagliando i nostri peperoncini piccanti a metà, nel verso della lunghezza e disponiamone uno strato sul fondo.

Proseguiremo alternando i due ingredienti fino a terminare gli strati per poi finire con il sale.

Per favorire la fuoriuscita del sale in eccesso poniamo sulla cima un peso come, per esempio, una pentola pesante piena d’acqua.

Volendo possiamo aggiungere un piatto sotto al colapasta per raccogliere l’acqua che sgocciolerà dal fondo.

Dovremo lasciare riposare il tutto per circa sei ore, per essere sicuri che tutta l’acqua fuoriesca.

Trascorso questo tempo, procediamo rimuovendo il sale dai peperoncini aiutandoci con della carta da cucina.

A questo punto procuriamoci dei vasetti puliti e sterilizzati in cui riporre i peperoncini e ricopriamoli con dell’olio.

Infine, conserviamo i barattoli in luogo fresco e asciutto: saranno pronti per essere consumati dopo circa quindici giorni, quando avranno preso il giusto sapore.

Metodo alternativo

È possibile realizzare una gustosa conserva di peperoncini piccanti da spalmare su crostini e bruschette, ottimo anche per l’aperitivo.

Basterà semplicemente frullare 300 grammi di peperoncini a pezzi con circa 110 ml di olio extra vergine di oliva.

Prima di procedere dovremo rimuovere il picciolo e pulirli attentamente con un canovaccio.

Ovviamente anche in questo caso, potremo aggiungere del sale secondo il nostro gusto personale.