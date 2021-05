Tra i fiori più belli e delicati per decorare il nostro giardino si annoverano sicuramente le ortensie. Questa pianta molto facile da coltivare sviluppa infiorescenze appariscenti e profumate.

Proprio perché estremamente adattabili, le ortensie vivono quasi in ogni tipo di terreno e pur amando l’ombra vivono bene anche al sole.

Quindi veramente una pianta facilissima da gestire!

Le uniche due condizioni inderogabili per la coltivazione delle ortensie sono un regolare apporto di acqua e un buon drenaggio.

Tra l’altro per chi non ha la fortuna di avere un giardino, le ortensie può portarle in casa. Basta infatti recidere i fiori e metterli in un vaso così da abbellire i nostri ambienti.

I colori delle ortensie

Il colore dei fiori di questa meravigliosa pianta varia dal rosa al bianco. Ci sono poi ortensie dal colore blu profondo ed altre con colori intermedi quali il violetto o l’azzurro.

Colori bellissimi ma che dopo un po’ possono annoiare.

E allora perché non cambiarlo?

Pochi conoscono questo sorprendente rimedio naturale a costo zero per cambiare il colore delle nostre ortensie.

Tutto dipende dal pH del terreno

Il colore di questi fiori dipende dal pH del terreno ossia dalla sua acidità.

Per cui più il terreno è acido, ossia con un pH basso, più i fiori tenderanno al blu.

Più il terreno è basico e quindi con un pH alto, più i fiori tenderanno al rosa o al bianco.

Potrebbe capitare che abbiamo nel giardino ortensie di colore chiaro, quindi bianche o rosa e ci piacerebbe averle di colore blu.

Ebbene raggiungere questo risultato sarà facilissimo con questo sorprendente rimedio naturale e a costo zero che pochi conoscono.

Basterà infatti utilizzare dei fondi di caffè.

Essi, infatti, rappresentano il concime naturale per eccellenza delle piante acidofile.

Sono infatti ricchi di azoto e potassio e garantiscono dunque un effetto benefico per la pianta.

La caffeina poi che contengono stimola la fioritura.

Concimare quindi una pianta con i fondi di caffè significa andare gradualmente a ridurre il pH del terriccio rendendolo gradualmente sempre più acido.

E come abbiamo già detto, più il pH del terreno diventa acido più il colore delle ortensie tenderà al blu.

Ecco, quindi, che con questo sorprendente rimedio naturale e costo zero che pochi conoscono sarà possibile cambiare il colore alle nostre ortensie. Avremo così ortensie di un colore blu che varierà dal blu cielo al blu notte a seconda della quantità di questo concime che metteremo alla pianta.

