Ogni giorno la pubblicità ci allieta e ci alletta con tanti prodotti. Molti di essi sono utili, altri meno. Perfino i programmi per i bambini hanno all’interno réclame adatte a loro. Ogni mese ci sono novità nel settore dei giochi, videogiochi, ma anche nel mondo degli accessori moda o scolastici. Per non parlare di snack e cibo goloso oppure del desiderio di andare spesso al fast food.

Le richieste dei piccoli sono tante, e i genitori alcune volte si trovano in difficoltà nel soddisfarle.

Crescere un figlio implica un impegno gratificante. L’educazione dei figli riguarda diversi ambiti, dal rispetto a come comportarsi a tavola e così via, e viene condiviso con gli insegnanti.

Nel metodo della pedagogista Montessori si contempla la responsabilizzazione dei bambini fin dai 2 anni di età. I compiti affidati sono man mano diversi e importanti e aiutano a stimolare alcuni sensi, come la vista e il tatto. Vediamone alcuni.

Compiti da affidare ai bambini

Dai 2 anni i bambini possono mettere in ordine i propri giocattoli.

Dai 4 ai 5 anni possono aiutare a sparecchiare o a dare da mangiare agli animali domestici. A quell’età possono pure imparare a rifare il loro lettino, impastare la frolla e dare forma ai biscotti.

Dagli 8 ai 10 anni sono ancor più coscienti di sé e diventano più responsabili. Possono portare fuori l’immondizia, il cane, aiutare nell’accudimento di un fratellino, preparare qualche semplice piatto ecc.

Pochi conoscono questo semplice modo per insegnare ai propri figli come risparmiare

L’affidare compiti semplici aiuta mente, manualità e autostima. Se per la Montessori il premio per il bambino consisteva nell’aver portato a compimento un dato compito, per invogliare quelli della nostra epoca potrebbe essere utile una ricompensa diversa. Essa può consistere in una cena al fast food, una serata al cinema, un giochino o altro. Il genitore, può anche decidere di ricompensare l’attività dei figli con delle monetine. Un salvadanaio dalla classica forma di maialino oppure di un personaggio dei cartoni sarà il fido custode dei piccoli guadagni.

Se ogni tanto, quindi, ai compiti affidati abbiniamo una ricompensa, il bambino sarà ancor più motivato. Pochi conoscono questo semplice modo per insegnare ai propri figli a risparmiare. Il metodo Montessori legato ai lavoretti è stato sperimentato da migliaia di scuole e potremmo ottenere validi e benefici risultati nel bambino. Affiancare il fattore economico è facile e i piccoli, rompendo il salvadanaio, saranno lieti di poter contare i soldini e ottenere con essi ciò che desiderano.